Vertrouwen Groningers in overheid keldert opnieuw: ” Voor veel bewoners ontbreekt het perspectief dat het snel beter zal gaan”

Het vertrouwen in de overheid door Groningers keldert rap. De overheid heeft de gaswinning al verminderd en toegezegd de aardbevingsschade te herstellen, maar veel Groningers hebben hier een hard hoofd in. Er wordt veelal niet naar hen geluisterd en de continue verandering van regels helpt ook niet. Veel mensen wantrouwen de bewindspersonen in Den Haag.

Het vertrouwen in de overheid door Groningers leek juist te stijgen, maar de laatste maanden is het juist flink gedaald, dat meldt de NOS. Een van de belangrijkste redenen is dat veel Groningers enorm veel “gedoe” ervaren als ze contact opnemen met overheidsinstanties. Ze worden te vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Of nog erger: ze moeten een dag lang in de kou wachten op een subsidie.

Ondanks de vele beloftes vanuit Den Haag en een andere aanpak merken bewoners daar zelf weinig van. Onderzoekers geven aan dat voor velen de situatie in al die jaren nauwelijks verbeterd is: “Ik denk dat de problematiek zich op dit moment niet leent voor optimisme: er is sprake van een traag verlopende versterkingsoperatie, de dreiging van toenemende gaswinning, veel nieuwe regels en procedures. Voor veel bewoners ontbreekt het perspectief dat het snel beter zal gaan.”

Het is trend die overigens in heel Nederland te zien is. Het vertrouwen in de overheid is sterk gedaald de laatste jaren en dat is niet heel verwonderlijk. Vaak genoeg lijkt het erop dat de overheid maar wat aanrommelt en daarnaast hebben de schimmige praktijken rondom de toeslagenaffaire het beeld van onze overheid als ‘Vadertje Staat’ niet bepaald bevorderd.