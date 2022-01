Bizar! Honderden Groningers bij gemeentehuizen in wachtrij voor 10.000 euro subsidie woningverbetering

Nu het kabinet wordt beëdigd proberen honderden Groningers nog snel hun 10.000 euro subsidie voor woningverbetering aan te vragen, voordat de pot leeg is. Die pot kan snel leeg zijn, want rond 09.00 uur vanochtend was het voor tienduizenden huishoudens mogelijk om een aanvraag in te dienen en de subsidieregeling wordt niet verhoogd. Binnen een uur liep de (online) wachtrij op tot wel 50.000 aanvragen.



Het nieuwe kabinet creëert vrijwel direct nog meer wantrouwen bij de burger, Groningers in dit geval, want ze laten zien dat ze geen moer om hun problemen geven. Duitsland heeft in al hun wijsheid besloten om drie kerncentrales uit te schakelen en ligt met Rusland in de clinch over de Nordstream-2 gaspijpleiding. Mede hierdoor voelen de Duitsers zich genoodzaakt om aanspraak te maken op een oude regeling met Nederland, die ons verplicht meer gas te leveren aan ons buurland.

En dus gaat de gaskraan in Groningen gewoon weer open, want een afspraak met Duitsland weegt zwaarder dan een afspraak met Groningen. Getroffen Groningers kiezen er nu voor om in de kou in de wachtrij te staan en hopen snel met een lullige 10.000 euro hun beschadigde woningen enigszins te kunnen restaureren, voordat de volgende aardbeving zich voordoet. Zo ziet de wanhoop eruit:

Honderden mensen in de wachtrij voor het gemeentehuis van Midden-Groningen. Ze willen op die manier kans maken op 10.000 euro subsidie voor woningverbetering voordat de pot leeg is. #bizar #rtvnoord pic.twitter.com/ZnF4w45pcj — Steven Radersma (@StevenRadersma) January 10, 2022

Dit zijn alleen nog maar de Groningers die bovenaan in de wachtrij staan. Online staan er nog tienduizenden in de wacht, waarvan er waarschijnlijk een aantal naast de pot piesen. ‘Jammer dan, kans gehad’, zegt het kabinet dan eigenlijk, want meer krijgen ze niet. Bij RTV Noord melden ze dat er om 9.00 uur zo’n 50.000 wachtenden in de online wachtrij hebben gestaan. En om het nóg erger te maken zijn er ook nog gevallen bekend die zich vroegtijdig hebben aangemeld, maar uit het systeem zijn gegooid.

Wat een begin van de nieuwe kabinetsperiode zeg. Totále maling aan de burger. Ze mogen het mooi onderling met elkaar uitvechten terwijl de Nederlandse overheid het faalbeleid van Duitsland helpt corrigeren. Absolute waanzin!