Aardbevingsslachtoffers Groningen dreigen schadevergoeding kwijt te raken aan schuldeisers

De schadevergoeding voor gedupeerden van de aardbevingen in Groningen dreigt in sommige gevallen direct naar de schuldeisers te gaan. Vier kredietbanken in Noord-Nederland proberen dit te voorkomen en willen met de schuldeisers om tafel gaan zitten.

Slachtoffers van aardbevingsschade zijn er in alle soorten en maten. Dat betekent ook dat er gevallen tussen zitten die schulden hebben. Als zij nu een schadevergoeding krijgen, dan dreigen schuldeisers direct een claim te kunnen leggen op een deel van dat geld. Ook is het mogelijk dat de gedupeerden zullen worden gekort op een eventuele uitkering. Er is hier een herkenbare parallel met de slachtoffers van de Toeslagenaffaire.

“Heel Nederland heeft geprofiteerd van het gas uit Groningen, maar een deel van de mensen blijft dus met schade zitten die op zijn zachtst gezegd niet snel wordt afgehandeld. Bij de toeslagenaffaire zijn ook bepaalde regeling getroffen met mensen”, zegt Jeroen Moolhuizen, jurist bij Volkskredietbank Noord Oost Groningen.

In beide gevallen gaat het om de overheid die schuldig is en voor een uitzonderlijke situatie heeft gezorgd. Kennelijk is er nog steeds geen wet die slachtoffers van overheidsbeleid ontziet als het om schadevergoedingen en schuldeisers gaat.

De kredietbanken willen eerst met schuldeisers om tafel, zo meldt EenVandaag, maar het is de vraag of dat gaat lukken. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als schuldeisers uit zichzelf mee willen werken, maar in de praktijk zou dat er op neer komen dat ze mogelijk nog veel langer moeten wachten op hun geld. Daar komt bij dat ze zich op dit moment door de wet gesteund voelen, dus de kans dat ze meewerken is op zich niet erg groot.

Mocht het zich inderdaad zo voltrekken, dan zullen de kredietbanken alsnog naar de rechter gaan. Het beste zou echter zijn als er vanuit de politiek iets in beweging wordt gezet om schadevergoedingen uit te zonderen van kapitaal waar schuldeisers aanspraak op kunnen maken.