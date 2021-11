Peiling De Hond: Vertrouwen in de overheid is kwijt: géén enkele minister scoort een voldoende

De nieuwe peiling van Maurice de Hond gaat over het vertrouwen in de politiek. Hoe kijken zijn respondenten naar de Haagse politici, bestuurders en instituten? De nieuwe peiling van De Hond laat een schrijnend beeld zien: het vertrouwen in de Nederlandse politiek ligt zeer laag.

Géén enkele minister uit het demissionaire kabinet scoort gemiddeld een voldoende. Het vertrouwen in het demissionaire kabinet scoort zwaar onvoldoende. De hoogst scorende minister is D66’er Wouter Koolmees, die een belabberde 4,8 scoort. Wat laat zien met wat voor een pijnlijke vertrouwenscrisis Nederland te maken heeft.

Maar ook het vertrouwen in de algehele politiek is laag. Van de huidige fractievoorzitters geniet alleen Pieter Omtzigt een voldoende. Alle andere fractievoorzitters scoren onvoldoende. Het is tekenend voor de vertrouwenscrisis in het gehele politieke landschap. Al jaren klagen veel burgers over de almaar groter wordende afstand tussen de politiek en het volk, en een peiling over een cruciale vraag als vertrouwen geeft in cijfers weer hoe groot het probleem wel niet is.

Ironisch genoeg krijgt Pieter Omtzigt alleen een onvoldoende van VVD– en Forum-stemmers. Veel FVD’ers zijn natuurlijk het vertrouwen in de Haagse politiek al lang zat én VVD-stemmers zijn natuurlijk niet blij dat Omtzigt jarenlang Rutte heeft aangevallen op zijn wanbeleid.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

De peiling van De Hond laat zien dat Nederland te kampen heeft met flink wat problemen. Het vertrouwen in de overheid zit op een dieptepunt, maar het vertrouwen in de algehele politiek ook. Veel Nederlanders hebben weinig vertrouwen in de oppositie, allen scoren zij vrij laag behalve bij de achterban – wat natuurlijk voor zich spreekt.