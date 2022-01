Versoepelingen coronamaatregelen gaan morgenochtend om 05.00 uur in en duren drie weken

De versoepelingen van de coronamaatregelen die straks op de persconferentie zullen worden aangekondigd gaan morgenochtend om 05.00 uur in en zullen waarschijnlijk ten minste drie weken gelden. Dat bevestigen bronnen in Den Haag aan de NOS.

Het kabinet reageert zo traag als maar kan op de nieuwe situatie. Versoepelingen, waarbij het coronatoegangsbewijs nog steeds zal worden gebruikt, gaan waarschijnlijk voor zeker drie weken gelden, meldt de NOS. Dat betekent dat er, net zoals altijd, weinig zal worden gedaan om de boel in de tussentijd aan te blijven sturen.

Als het toch onverhoopt ineens slecht uitpakt en de ziekenhuizen weer vollopen, dan wordt er natuurlijk wel ingegrepen. Maar als blijkt dat het allemaal wel meevalt en er veel meer open kan, dán doet het kabinet niks en wacht het in alle rust het effect van de versoepelingen van de coronamaatregelen in die drie weken af.

Alles lijkt erop gericht te zijn om die boosterprikken aan iedereen te slijten, koste wat het kost. Wil je gezellig met je ongevaccineerde vrienden naar een horecazaak? Pech gehad! Boosteren, of je blijft maar thuis.

Het valt natuurlijk totaal niet meer uit te leggen dat de quarantainemaatregelen voor scholen ontzettend worden versoepeld en dat daar enorm veel besmettingen plaatsvinden, maar dat er bij zo’n beetje ieder ander bezoek een QR-code nodig is. Iedere (geboosterde) ouder die straks ergens binnenwandelt, besmet straks de rest van de bezoekers. Dat gaat voor horecazaken gelden, maar ook voor doorstroomlocaties en stadions, waar weer 1250 bezoekers welkom zijn. Niet dat het verder wat uitmaakt, aangezien de omikronvariant bij maar liefst 1 op de 50 Nederlanders wordt aangetroffen en de ziekenhuizen nog steeds overeind staan.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het gaat hier allang niet meer om een viruspandemie, maar om een pandemie van onnozele bureaucratie. Het kan haast niet anders dan dat het QR-systeem straks ook van tafel gaat. Vooral als iedereen door begint te krijgen dat het werkelijk niets doet voor het voorkomen van besmettingen.