Nederlandse voetbalclubs ontevreden over verwachte versoepelingen: gaan niet akkoord met stadions voor een derde vol mogen zijn

Het betaald voetbal in Nederland is alles behalve blij met de verwachte versoepelingen. Vanavond wordt hoogstwaarschijnlijk aangekondigd dat voetbalstadions weer open mogen, maar dat er maar een derde van de capaciteit gevuld mag zijn. Hier gaan Nederlandse voetbalclubs niet mee akkoord.

De KNVB, de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie hebben het kabinet gisteravond laten weten niet blij te zijn met de verwachte versoepelingen, dat meldt NU.nl. Het mogelijke plan biedt namelijk geen enkel perspectief, aldus de voetbalwereld. Alle 36 directeuren van voetbalclubs in Nederland scharen zich achter de kritiek.

“Dit is niet uit te leggen aan de supporters, het vergroot de onrust onder de achterban alleen maar en bovendien kost het de clubs weer handenvol geld. Voor ons is het alleen acceptabel om met een derde te beginnen als we vanaf 4 februari kunnen doorschakelen naar een bezetting van minimaal twee derde. Dat kunnen wij veilig en verantwoord organiseren, met alles wat daarbij hoort. En van daaruit snel toewerken naar volle stadions.”

De voetbalwereld verwijst naar Fieldlabsonderzoeken uit het verleden, die hebben laten zien dat een verantwoorde heropening wel degelijk mogelijk is. Het is wetenschappelijk onderbouwd dat men veilig open kan in voetbalstadions, maar toch wil het kabinet met een uiterst kromme capaciteitsmaximum komen voor de voetbalwereld. Dit is helaas de werkwijze van het kabinet gedurende deze crisis. Er worden te vaak onlogische, en niet aan de wetenschap gestaafde, maatregelen genomen.