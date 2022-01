KNVB roept kabinet op om voetbalstadions te openen: “De rek is er inmiddels helemaal uit.”

De KNVB heeft vandaag het kabinet en het OMT opgeroepen om voetbalstadions weer snel te openen. ‘De rek is eruit’, aldus de voetbalbond. Veel voetbalclubs zijn in een uitzichtloze situatie geraakt en lijden flink wat financiële schade door de lockdown.

De voetbalbond heeft berekend dat Nederlandse clubs vorig seizoen 219 miljoen euro minder omzet hebben gemaakt. Bij veel voetbalclubs is dan ook de rek eruit en de KNVB hoopt dan ook op begrip vanuit het kabinet, dat meldt NU.nl.

“Voetballen in lege stadions heeft de Nederlandse clubs inmiddels vele miljoenen euro’s gekost. Dat blijkt uit de financiële cijfers over het seizoen 2020/2021. Clubs hebben kostenbesparingen doorgevoerd, er zijn loonoffers gebracht en de schulden nemen toe. De rek is er inmiddels helemaal uit.”, aldus de KNVB.

Met de oproep hoopt de voetbalbond dat zowel het kabinet als het OMT serieus gaat kijken naar het openen van stadions. Want de huidige situatie biedt geen enkel perspectief, zelfs als stadions voor een klein deel mogen openen geeft dat een voetbalclub ten minste een beetje perspectief.

De grote vraag is natuurlijk wat het kabinet volgende week dinsdag gaat zeggen tijdens de persconferentie. Vanuit verschillende sectoren is er nog veel kritiek te horen. De horeca en de culturele sector zitten nog steeds dicht en ook het bezoeken van een voetbalwedstrijd is nog steeds niet mogelijk. Terwijl deze sectoren evengoed met bepaalde regels kunnen werken om een veilige heropening te garanderen.

Daarnaast neemt het aantal patiënten in de ziekenhuizen niet toe. Een cijfer waar het kabinet altijd op heeft gestuurd – althans, dat beweren ze. Het wordt dan ook tijd dat ze ook andere delen van de samenleving gaan openen.