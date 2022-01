Minister Kuipers hint op uitfasering corona-apps, maar zet nog geen streep door hele systeem

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ziet geen toekomst in het doorontwikkelen van de verschillende corona-apps die de afgelopen twee jaar zijn gemaakt. De CoronaMelder- en CoronaCheck-apps worden mogelijk uitgefaseerd, maar Kuipers geeft nergens aan dat er een streep door het hele QR-systeem gaat.

Kuipers spreekt van “een andere fase” wat betreft Corona-apps. De nadruk zal volgens hem niet meer liggen op de introductie van nieuwe apps en andere digitale ondersteuningsmiddelen. Hij zegt volgens RTL Nieuws in een brief aan de Tweede Kamer: “De focus zal naar verwachting verschuiven naar borging, in beheer nemen en mogelijk uitfaseren van de instrumenten die tot op heden gerealiseerd zijn.”

Heel leuk dat er geen nieuwe apps bijkomen, maar eigenlijk zou er een dikke vette streep door beide huidige apps moeten komen. De CoronaCheck-app is de basis voor het walgelijke discriminerende 2G-beleid, waar inmiddels van bekend is dat het totaal geen zoden aan de dijk zet. Een lullig bericht over het mogelijk uitfaseren van deze apps betekent eigenlijk dat Kuipers een slag om de arm houdt en er misschien toch nog nut in ziet om ze alsnog te gaan gebruiken.

Hierdoor blijft het vermoeden in stand gehouden dat het QR-systeem over een tijdje voor andere dingen zal worden gebruikt. De Europese Unie kondigde enige tijd geleden het uitrollen van de European Digital Identity aan, waar overigens niemand om heeft gevraagd. Dan is het logisch dat Kuipers niet zo stellig is in het schrappen van die apps, aangezien de digitale infrastructuur er nu al praktisch ligt. Dan hoeft er ook geen nieuwe app meer ontwikkeld te worden, want men kan dit systeem gewoon aanpassen aan de wensen van de Europese Unie. Dat is de enige reden om deze apps niet per direct te schrappen en ‘langzaam uit te faseren’, want 2G is zo goed als van de baan.