Grapperhaus wil ID-kaart check bovenop QR-code om fraude tegen te gaan en waarschuwt: ‘4 jaar cel voor frauderen!’

Demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid slaat weer met zijn ijzeren vuist op tafel. Hij is het zat dat er QR-codes worden vervalst en dat hier een hele handel in is ontstaan. Hij waarschuwt dat het tot vier jaar cel op kan leveren, aangezien het om fraude gaat. Ook pleit hij voor een extra maatregel, namelijk het checken van de ID-kaart bij het scannen van de QR-code.

Het zorgvuldig uitgedachte systeem van de coronapas blijkt toch niet zo zorgvuldig en ook niet zo goed uitgedacht. De hele boel is eigenlijk zo lek als een mandje. En wat doet ons demissionaire kabinet dan als hun systeem niet werkt? Extra maatregelen nemen en dreigen.

Grapperhaus heeft weliswaar gelijk dat het vervalsen van een QR-code ook gewoon onder fraude valt en dus tot vier jaar cel op kan leveren, zoals Hart van Nederland meldt. Maar wat hij nu doet is echt een teken van zwakte. Het verplicht moeten scannen van de QR-code helpt duidelijk niet om de besmettingen omlaag te krijgen (of gaan we doen alsof ongevaccineerden alleen elkaar besmetten?) en zorgt alleen maar voor meer verdeeldheid in de maatschappij.

Besmette mensen houden gewoon hun groene vinkje, ondanks het feit dat ze gevaccineerd zijn. Nou zijn er volgens Grapperhaus steeds meer gevallen van fraude en handelaren die ongevaccineerden zo’n QR-code geven. Kennelijk staat niemand er bij stil dat deze mensen zich dan alleen maar in ruimtes kunnen begeven waar de rest gevaccineerd is. ‘Maakt allemaal niet uit’, denkt Grapperhaus, ‘regels zijn regels!’

Hij trekt liever 45 miljoen euro uit om extra goed te kunnen handhaven. En ergens baalt hij er misschien wel een beetje van dat dit weggegooid geld is, nu blijkt dat die QR-code makkelijk te vervalsen is. Iedere jandoedel kan zo’n ding kopen en overal binnenkomen, hoe goed er ook gecontroleerd wordt. En reken maar dat iedere ondernemer, die momenteel moeite heeft om het hoofd boven water te houden, uitsluitend het minimale gaat doen om mensen toch gewoon binnen te kunnen laten.