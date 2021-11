Twentse werkgevers hebben lak aan ‘symboolpolitiek’ en gaan niet naar QR-code vragen

Diverse Twentse werkgevers hebben aangegeven hun werknemers niet naar de QR-code te zullen gaan vragen. Zij beschouwen het als ‘symboolpolitiek’ die ‘indruist tegen de vrijheid’. Een enkele werkgever zegt de QR-code alleen te zullen gaan hanteren als de overheid het verplicht stelt.

Twentse werkgevers willen best meewerken aan coronamaatregelen die daadwerkelijk effect hebben. Zo draagt het zorgpersoneel van ziekenhuis ZGT mondmaskers als men binnen anderhalve meter met patiënten in contact komt en werken kantoormedewerkers grotendeels thuis. Voor het verplicht controleren op een QR-code voelen ze bij ZGT echter niets. Ook ziekenhuis MST is van mening dat het inzetten van de QR-code op de werkvloer neerkomt op verplichte vaccinatie.

Marcel Vlek, eigenaar van hotel De Holtweijde in Lattrop-Breklenkamp heeft honderd medewerkers onder zich, waarvan 95 procent is gevaccineerd. Ook hij voelt niets voor zo’n verplichte controle. Directeur Michel Wildenborg van voedselproducent Heks’nkaas in Oldenzaal vindt ook dat het plan om de QR-code op de werkvloer te introduceren een “krom idee” is.

De Twentse werkgevers in de ouderen- en thuiszorg zien geen heil in het voorstel van het Veiligheidsberaad. „We hebben de luxe niet om niet-gevaccineerde collega’s te weren in de huizen. Iedereen is heel hard nodig in de zorg”, aldus een gezamenlijke reactie van Carintreggeland, Zorgaccent, Livio, TriviumMeulenbeltZorg, Manna, Zorggroep Sint Maarten, Zorgfederatie Oldenzaal, Liberein, De Posten en Thuisgenoten, meldt Tubantia.

Vragen naar een QR-code gaat niets opleveren. Gevaccineerden kunnen anderen nog steeds besmetten. Daar komt bij dat het alleen maar extra werk oplevert om die dingen telkens te scannen. Maar het grootste probleem is nog wel wat er van werkgevers wordt verwacht op het moment dat een ongevaccineerde werknemer zich niet wil laten vaccineren.

Door deze waanzin in te voeren jaagt het demissionaire kabinet werkgevers op kosten én worden zij de boosdoener als een werknemer niet uit zichzelf de ‘juiste keuze’ maakt. Doen werkgevers straks helemaal niet mee, dan zijn de rapen gaar. Het is dus niet alleen vaccinatiedwang, maar ook overheidsdwang om anderen voor het karretje te spannen en hun vuile werk op te knappen (of anders!).

Komt het demissionaire kabinet met een streng advies om de QR-code te scannen op de werkvloer, dan wordt hier door de Twentse werkgevers niets mee gedaan. En men zal eerst de wet moeten zien aan te passen om het mogelijk te kunnen maken. Twentse werknemers zijn dus nog even veilig, voor nu.