Thierry Baudet gepassioneerder dan ooit: ‘Ik buig zeker niet voor die QR-fascisten’

Afgelopen week arriveerde de FVD-Vrijheidskaravaan in Cuijk. Dit in verband met de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Tijdens zijn speech aan medestanders maakte Thierry Baudet duidelijk dat de verkiezingen voor hem écht over vrijheid versus dictatuur gaan. En raad eens? Hij doet géén stap terug. Of, zoals hij het zelf zei: “Ik buig zeker niet voor die QR-fascisten.”

De Andere Krant was van de week bij de Vrijheidskaravaan in Cuijk. Het was overduidelijk een mooie dag, met mensen die onze vrijheid wél lief hebben – anders dan het tuig dat dit weekend stond te juichen toen een ongevaccineerde vrouw uit een café in Leeuwarden werd gegooid.

Ook Thierry Baudet zelf was natuurlijk van de partij. In zijn korte stump speech voor FVD’ers in Cuijk maakte hij duidelijk waar hij en zijn partij voor staan. En wat ze wel en niet willen accepteren. Kort gezegd: ze staan pal voor de vrijheid. Voor onze grondrechten. Nu, en altijd.

Crisis na crisis

“Politiek Nederland is de weg kwijt, de wereldbeelden van zowel links als rechts zijn weggevaagd,” zei Baudet. “De waanzin van Den Haag en Brussel en van organisaties als de World Economic Forum, de WHO en RIVM regeert. ”

“Het gezonde verstand is in de aanpak van de alsmaar opstapelende crises, van de massa-immigratie, de stikstof-, de energie-, de informatiecrises, de criminaliteit/ondermijning en de huidige covid-plandemie – compleet verdwenen. Want ook als het waar is wat ze ons proberen wijs te maken, hoe los je dan het stikstof-probleem en de woningnood op door zo’n 100 duizend Afghanen binnen te laten. Het is gewoon niet meer uit te leggen.”

“Ik distantieer me van die hypnose, van dat gedebatteer als kippen zonder kop,” ging hij verder. “Ik benoem het, spreek ze daarop in de Tweede Kamer continu aan. Met het gevolg dat ze me als extreem-rechts ‘framen’, als een holocaust-ontkenner zelfs. Maar ik ben een jongen met een missie, daarom ben ik hier.”

QR-fascisten

Wat betreft die “framing” zei Baudet dat het onder meer komt doordat FVD “verraden” is door verschillende mensen. Otten, Eerdmans, Van Haga. “Nu worden we als antisemitisch en zelfs als holocaustontkenners weggezet,” zei de FVD-leider. “Omdat Gideon [van Meijeren] het uitsluiten van bevolkingsgroepen vergeleek met de terreur die in de jaren dertig in Duitsland plaatsvond, dus niet met de oorlog zelf, en al helemaal niet met de holocaust.”

Maar daar is hij niet van onder de indruk. “Ik ga door met mijn missie. Ik wil het oude gezellige Nederland terug, weiger mee te doen aan die waanzin, en buig zeker niet voor die QR-fascisten zoals hier een eindje verderop!”

Dat laatste refereerde aan een achterlijke situatie bij een brasserie. Baudet en zijn gevolg wilden even een stukje appeltaart eten bij ’t Heere Huys, maar werden geweigerd. Want ze hadden geen QR-code. In Coronafascististan is dat net als in China een absolute doodzonde. En dus werden ze gewoon niet geholpen.

Dat is Baudet allemaal om het even. Hij heeft besloten om niet door de knieën te gaan voor deze nieuwe totalitaire dictatuur… en dus doet hij dat óók niet. Een man een man, een woord een woord. Hoe vaak zien we dat nog?