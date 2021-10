Video! Totalitaire dictatuur in actie: vrouw wordt café uitgegooid vanwege geen QR-code, omstanders juichen

Dit zijn ongelooflijk trieste beelden. Een 60-jarige vrouw (of daaromtrent) werd door de politie met kracht verwijderd uit het café Fellini City Lounge in Leeuwarden omdat ze geen groene QR-code kon laten zien, want niet gevaccineerd. Dat is vreselijk. Maar wat deze video écht erg maakt, is de reactie van talloze omstanders. Die joelden namelijk van plezier.

Een wat oudere vrouw ging onlangs naar Fellini City Lounge in Leeuwarden. Ze wilde even van het leven genieten. Maar er was een klein probleempje: ze is niet gevaccineerd en heeft dus geen (groene) QR-code. In het verleden hadden we het bespottelijk gevonden dat zo’n beperking zelfs maar kon bestaan, maar tegenwoordig is het realiteit. Horeca werken daar zelfs willens en wetens aan mee.

De vrouw doet daar niet aan mee en eist vrijheid op voor zichzelf. Geef haar eens ongelijk.

#QRterreur

Door de sterke arm verwijderd uit Fellini City Lounge, Wilhelminaplein Leeuwarden

24 oktober 2021

En dan zijn er mensen dit luidkeels toejuichen#gaafland pic.twitter.com/KdA5f6xjT5 — Martin Mourik (@MartinMourik) October 24, 2021

Alleen is het ongelooflijk hartverscheurend om te zien wat haar vervolgens overkwam. Want de politie kwam met man en macht op haar af om haar te verwijderen… en zelfs mee te nemen naar het bureau. Blijkbaar moet je niet alleen een QR-code laten zien, maar word je zelfs als topcrimineel behandeld als je daar niet aan meedoet.

Dat je als politieagent vanwege een QR-code tegenwoordig actief zestigjarige vrouwen a) uit café’s gooit en b) vervolgens in de politiewagen zet om mee te nemen naar het bureau is natuurlijk misselijkmakend. Walgelijk. Schaam je.

Maar wat deze beelden écht waanzinnig maakt is de reactie van omstanders. Dat tuig stond namelijk te joelen en te lachen. Ja, ze vonden het fan-tas-tisch mooi wat deze vrouw overkwam. Lachen jongens! De vrijheid wordt afgeschaft! Joelen! Haha, wat staat ze voor paal he!? Maar wij niet. Nee, wij mogen wél zitten omdat we braaf doen wat de overheid wil en onze privacy ook nog even hebben opgegeven. Yay!

Lachen, gieren, brullen! Kijk die loser! Die untermensch! Het onreine onkruid! Geweldig! Hetzelfde soort mens stond 80 jaar geleden te lachen toen Joden op de trein werden gezet.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Oh wacht. Dat mogen we op straffe van allerlei bans natuurlijk helemaal niet zeggen. Dus ik neem het terug! In plaats daarvan houd ik het wel bij: Nederland lijkt verdomme China wel.