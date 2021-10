Gepassioneerde Ebru Umar fileert QR-code-hanterend Koninklijke Horeca Nederland: ‘Zijn jullie trots op jezelf?’

Dé firebomb van het Nederlandse commentariaat is vandaag he-le-maal losgegaan op de Koninklijke Horeca Nederland. Ik heb het natuurlijk over columniste en opiniado Ebru Umar. Deze dame veegt werkelijk op schitterende wijze de vloer aan met de KHN, omdat die 100 procent meedoet aan de QR-code-samenleving, en daardoor dus een Apartheidssysteem creëert. Willens en wetens, ook nog.

We leven in ongekende, bizarre tijden. Het wordt als volkomen normaal beschouwd door de boven-ons-gestelden én het gros van de mensen dat mensen gediscrimineerd worden op basis van hun medische status. Als je dit twee jaar geleden had voorspeld was je voor gek verklaard. Maar het is écht de situatie waarin wij verkeren.

Ebru Umar pakt KHN hard aan

Gelukkig zijn er ook dappere mensen die zich hiertegen uitspreken. Kom er maar in Ebru Umar, de Nederturkse columniste die voor de duivel zelf nog niet bang is.

Wat ik me serieus afvraag: zijn jullie trots op jezelf dat je braaf doet wat de overheid je opdraagt @KHN ? Zijn jullie trots op het uitsluiten van mensen? Met je verhaal over gastvrijheid? Jij wel. Jij niet. Jij wel doorlopen. Jij wegwezen. Hoe verkopen jullie dit aan jezelf? — Ebru Umar (@umarebru) October 1, 2021

“Wat ik me serieus afvraag,” schrijft de Honingdas-koningin, “zijn jullie trots op jezelf dat je braaf doet wat de overheid je opdraagt KHN? Zijn jullie trots op het uitsluiten van mensen? Met je verhaal over gastvrijheid? Jij wel. Jij niet. Jij wel doorlopen. Jij wegwezen. Hoe verkopen jullie dit aan jezelf?”

Apartheid

Het is inderdaad een ongekende situatie waarin wij verkeren, en het ergste is dat deze brute Apartheidsstaat gehandhaafd wordt door gewone mensen. De KHN werkt er actief aan mee. Als die organisatie zou zeggen, ‘dit doen we niet,’ dan was het einde oefening voor de staat. Hugo de Jonge en Mark Rutte kunnen dan hoog en laag springen wat ze willen, ze kunnen zoveel mogelijk boa’s aannemen, maar verschil maakt het niet; het kan alleen uitgevoerd worden als burgers vrijwillig meewerken.

Ebru heeft gelijk. De KHN moet zich inderdaad kapotschamen. Dit is pure discriminatie. En dat je daar aan mee doet als organisatie is onvergeeflijk, zéker als je ook nog roept dat je gastvrijheid oh zo belangrijk vindt.