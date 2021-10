Schokkende beelden uit China: appartementen gesloten, oma’s buiten in de vrieskou, vrouw gearresteerd omdat QR code rood is

Als je wilt weten wat het meest kwaadaardige land ter wereld is hoef je alleen maar even te kijken naar wat video’s uit China. Want daar heeft de regering het eigen volk de oorlog verklaard. Op ongelooflijke wijze. Appartementen worden pardoes gesloten, oude oma’s staan daardoor zomaar op straat, en mensen met een “rode QR code” worden hop, in de handboeien geslagen. Daarbij riskeren ze trouwens zelfs de doodstraf. Dit is hoe een duivelse maatschappij eruitziet.

De Chinese Twitteraar Songpinganq blijft schokkende beelden delen uit China. En dan bedoel ik niet van Chinezen die zogenaamd massaal dood neervallen door Covid (zoals we die vorig jaar zagen), maar juist beelden van hoe de Chinese overheid zich misdraagt tegen de eigen bevolking.

De stad Zhangye in de provincie Gansu is in lockdown gezet door de autoriteiten. Appartementen worden daarbij gewoon zomaar even afgesloten voor een ieder; ook voor de mensen die er wonen en die op het moment van de sluiting even boodschappen aan het doen waren. Op deze beelden hieronder zie je onder meer een omatje die graag terug haar huis in wil. Maar dat mag niet. Het zal niemand verbazen dat ze nogal boos wordt en dat laat merken ook.

Ondertussen is het 2 graden. Mensen moeten allemaal verplicht een Covid-test doen. En dan niet eenmaal, maar dag na dag na dag na dag na dag… net zolang tot de autoriteiten besluiten dat het maar afgelopen moet zijn met de lockdown.

Zhangye city gansu province

This city is in lockdown now!

Apartment building's gates are locked!

This grandma can't get back her home in time, she is locked out and frustrated.

All residents must do many mandatory covid tests day after day until the lockdown is lifted.

10/21/2021 pic.twitter.com/P2glKkTOwe — Songpinganq (@songpinganq) October 22, 2021

Rode QR-code

Walgelijk, natuurlijk. Dit is echt hoe een duivelse maatschappij eruitziet; een land geregeerd door kleine satanisten. Ja, zo hard durf ik dat wel te stellen… en zo hard moeten we dat ook stellen, want dezelfde gestoorde krachten hopen deze gekkigheid naar Nederland te halen. Nou, over my dead body.

Op de volgende beelden zie je meer gestoord satanisme in actie. Een vrouw wordt opgepakt. Haar QR-code is rood en ze wil de autoriteiten niet vertellen waar ze net naartoe is geweest. Niet zo gek natuurlijk, want dat gaat helemaal niemand iets aan. Dat noemen we nou “mensenrechten,” stel barbaren.

Xi'an city

This woman's qr code vaccine passport is red and she doesn't want to tell authority her recent travel history.

She is taken away!

She is face up to death penalty!

Government are sanitizing the city now!

Whole city is in lockdown now!

10/21/2021 pic.twitter.com/rJ676IhluW — Songpinganq (@songpinganq) October 22, 2021

Deze vrouw wordt weggehaald… en kan mogelijk de doodstraf krijgen. Wat? De doodstraf? Ja, de doodstraf. Hier legt een Chinese zombierechter even uit hoe het zit:

Volgens deze Chinese twitteraar moet je “blijven waar je bent” als je QR-code rood uitslaat, “en onmiddellijk de autoriteiten bellen. Die nemen je dan meteen mee om een Covidtest te doen.” En ja, daarna brengen ze je naar “een quarantainekamp.”

When your qr code vaccine passport turns to red,you must remain in place and call authority immediately!

The Authority will take you to do covid test and a quarantine camp. pic.twitter.com/332bXtWoLs — Songpinganq (@songpinganq) October 22, 2021

Extreme dictatuur

Op het Twitteraccount van Songpinganq kun je veel meer beelden zien van wat er gaande is in China. Je ziet met name dat het nationaal beleid is om hele steden in lockdown te gooien als er een paar besmettingen zijn, waarna mensen zich verplicht moeten laten testen. Dag na dag na dag na dag. De wachtrijen zijn gigantisch, mensen staan letterlijk de hele nacht in de kou om maar getest te kunnen worden.

Xingdu district xintai city hebei province

The city is in lockdown now.

All residents must stop all usual activities to do mandatory covid tests day after day many times until the lockdown is lifted and all their qr code vaccine passports are switched to yellow!

10/20/2021 pic.twitter.com/E4I87WKOoz — Songpinganq (@songpinganq) October 21, 2021

Het is ongekend wat we hier zien, maar het is nóg ongekender dat gewone Chinezen dit laten gebeuren. Ja, hun overheid is walgelijk dictatoriaal – op een manier die we nog nooit gezien hebben in de geschiedenis. Zelfs Hitler en Stalin konden alleen maar dromen van zoveel ongekende macht.

Maar het is het volk zelf dat het accepteert door niet massaal in opstand te komen. Ja, ook met gevaar voor eigen leven. Liever sterven als een leeuw dan leven als een schaap. Als je dat loslaat als motto verlies je je menselijkheid.

Wat er ook gebeurt, we kunnen dit dus écht niet naar Nederland laten komen. Op geen enkele manier. En dat is precies waarom we via volksverzet die Apartheidspas moeten afschaffen. Want dat is de eerste grote stap in de richting van een geschifte samenleving als China.