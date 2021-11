Thierry Baudet ziet de bui al hangen: ‘ZE GAAN TESTEN ONMOGELIJK MAKEN VOOR QR-CODE!’

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet heeft gereageerd op de uitgelekte coronaplannen van het kabinet. Zoals je van hem zou verwachten is hij woedend. En bijna radeloos. Want hij ziet een buitengewoon problematische verandering aankomen: het testen om een QR-code te krijgen komt te vervallen, stelt hij. Als dat zo is komt totale vaccinatiedwang dus wéér een reuzesprong dichterbij.

Vandaag werd bekend dat het kabinet de QR-code meer, meer, meer wil gaan gebruiken. Om de sportschool in te komen. Mogelijk zelfs om naar het werk te gaan. De coronatoegangspas – die terecht ook wel de Apartheidspas wordt genoemd – gaat steeds vaker ingezet worden. Zogenaamd om “de besmettingscijfers” te beperken, maar dat is natuurlijk je reinste flauwekul. Gevaccineerden die ziek zijn krijgen immers een groene code, terwijl ze a) wel degelijk besmet zijn en b) ook anderen kunnen besmetten.

Thierry Baudet: ‘Ze gaan testen afschaffen’

Hoe dan ook, Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet ziet nóg een reden om zich hier enorm druk om te maken. Want het heeft er volgens hem alle schijn van dat ze testen voor toegang én voor het verkrijgen van een geldige QR-code gaan afschaffen. Weg ermee. Alleen nog als je officieel hersteld bent van het coronavirus óf gevaccineerd mag je daar naartoe waar ze je QR willen zien, stelt hij. Ongevaccineerden wordt het leven op die manier nóg onmogelijker gemaakt.

ZE GAAN TESTEN ONMOGELIJK MAKEN VOOR TOEGANG EN QR-CODE. Hier staat het: ‘Een wetswijziging op dit punt wil het kabinet wel voor de zekerheid voorbereiden.’ Dit is ZO VERKEERD. Weg is het riedeltje: ‘Geen discriminatie, want je kan toch testen?’ STOP DIT!https://t.co/s4P2aXyLAS — Thierry Baudet (@thierrybaudet) November 1, 2021

De Telegraaf bericht dit:

Het demissionaire kabinet kiest er nog niet voor om maatregelen alleen te laten gelden voor wie niet is gevaccineerd, bijvoorbeeld door de om te testen uit de coronapas te halen. In de Kamer is daar geen meerderheid voor.

Met andere woorden, de krant ontkent dus dat dit het plan is. Maar de paragraaf gaat verder (wat betreft vergaande maatregelen en veranderingen van de huidige situatie):

Evenmin wordt de coronapas uitgebreid naar de werkvloer en het hoger onderwijs, opties die het kabinet wel heeft onderzocht. Een wetswijziging op dit vlak wil het kabinet wel voor de zekerheid voorbereiden.

Door de manier waarop dit verwoord is kán het zijn dat De Telegraaf bedoelt dat die wetswijziging geregeld gaat worden om coronapassen te eisen op de werkvloer en in het hoger onderwijs, maar niet om “getest” weg te halen bij de ‘g’s’ om een QR-code te krijgen. Dat kán. Maar zoals het er nu staat kan Baudet wel degelijk gelijk hebben; dat ze van zins zijn om “getest” helemaal weg te werken, en uiteindelijk alleen nog over te blijven met “gevaccineerd” en “genezen.” Van 3-G naar 2-G.

Baudet is woest en concludeert: “Als mensen nu nog niet zien wat hier gaande is weet ik het ook niet meer.”

