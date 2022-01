Europese Ombudsman legt EU-topvrouw Von der Leyen vuur aan de schenen wegens geheime sms’jes aan Pfizer-baas

EU-topvrouw Ursula von der Leyen wordt het vuur aan de schenen gelegd door de Europese Ombudsman. Er wordt geëist dat haar berichtjes aan Pfizer-baas Albert Bourla alsnog openbaar worden gemaakt. Dat gebeurde tot nu toe niet omdat het chatverkeer niet onder ‘EU-documenten’ zou vallen en daarom niet openbaar hoefden worden gemaakt.

Von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, had zeker twee maand lang contact via sms’jes en telefoontjes met de baas van farmaceut Pfizer. Het zou onder andere gaan om een aankoopdeal van 1,8 miljard doses van hun coronavaccin. Niet zo gek dat iedereen wil weten wat er precies is gezegd en hoe die deal tot stand is gekomen. Toch leverde het WOB-verzoek van een verslaggever niets op. De Europese Commissie beweerde alleen een e-mail, brief en een persbericht over het onderwerp te hebben. Sms’jes horen volgens de Commissie niet bij ‘EU-documenten’ en hoeven dus niet te worden vrijgegeven.

De Europese Ombudsman is het daar duidelijk niet mee eens en zegt volgens De Telegraaf: “Als sms-berichten betrekking hebben op EU-beleid en -besluiten, moeten ze worden behandeld als EU-documenten.” De ombudsman beticht haar zelfs van ‘wanbeheer’ omdat zij het tekstverkeer niet vrij wil geven.

De ombudsman heeft nu een aanbeveling richting de Europese Commissie geschreven, waardoor zij op moeten treden en het chatverkeer alsnog boven water moeten halen. Brussel gebruikt de aanbeveling echter om drie maanden lang niets te zeggen over afspraken tussen Von der Leyen en de Pfizer-baas. Men mag er namelijk drie maanden over doen om te reageren, dus die tijd nemen ze ook lekker.

Het moge duidelijk zijn dat hier iets niet helemaal in de haak is. En dit is ook niet de eerste keer dat Von der Leyen onder vuur ligt. In haar tijd als minister van Defensie in Duitsland speelde een soortgelijke situatie en ging het ook om deals via sms-verkeer.

Maar het beste wat de Europese Commissie kan doen is de boel gewoon dood blijven zwijgen. Dan creëer je echt een gevoel van transparantie en heeft werkelijk niemand het idee dat dit supranationale instituut tot in de top corrupt is…