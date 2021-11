Hypocriete klimaatkoningin Ursula von der Leyen gebruikte privéjet voor vlucht van 50km

Terwijl de Europese Commissie, met de Duitser Ursula von der Leyen aan het hoofd, met de ene na de andere klimaatwet komt en het vliegverkeer in Europa ernstig wil terugbrengen, blijkt Von der Leyen zelf gretig haar privéjet te gebruiken voor extreem korte vluchtjes. Met als toppunt een vlucht van 50 kilometer. De EU-bobo straalt hiermee alleen maar hypocrisie uit.

Goed leiderschap begint bij je zelf, althans dat is vaak de gedachte. Bij de voorzitter van de Europese Commissie ligt dat toch wat anders. Terwijl zij vanuit Brussel het liefst wil dicteren dat Europeanen zo min mogelijk vliegen, minder vlees gaan eten en daarnaast ook het autorijden wil bestraffen, blijkt ze zelf nauwelijks te letten op haar CO2-uitstoot.

Het Belgische nieuwsmedium HLN meldt dat Ursula von der Leyen gretig gebruik maakt van vluchtjes met een privéjet. Met als kers op de taart een vlucht van 50 kilometer: ze vloog van Wenen naar Bratislava, wat nauwelijks 50 kilometer is. In amper twee jaar sinds haar aanstelling zijn meer dan de helft van haar officiële vluchten met een privéjet geweest.

Er werd een woordvoerder gevraagd waarom ze überhaupt haar privéjet zo vaak gebruikte: “Een privéjet wordt alleen gebruikt wanneer dat nodig is, om aanwezig te kunnen zijn bij vergaderingen op verschillende plaatsen volgens een zeer druk schema”. Wel werd er direct verkondigd dat het vliegtuig op biobrandstof vliegt.

Toch laat het zien dat bij de hooggeplaatste EU-bobo’s de hypocrisie regeert. Terwijl ze voor de media en het parlement de ene na de andere groene belofte aankondigen, blijken ze vaak genoeg er zelf nauwelijks een groene leefstijl op na te houden. Goed voorbeeld doet volgen zou men denken. Maar bij de EU doet men liever aan dwingelandij om mensen ‘groener’ te laten leven in plaats van zelf het voortouw te nemen.