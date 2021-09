Frans Timmermans wil voedselproductie reguleren ‘om oorlogen te voorkomen’

Frans Timmermans gaf weer een alarmistische en apocalyptische speech bij de VN, om ons te vertellen dat we écht van alles aan onze voedselproductie en -consumptie moeten veranderen, anders gaat de mensheid dood. Aan deze zware persoon de zware taak om ons te vertellen dat we minder, gezonder en duurder moeten gaan eten!

De plannen van Frans Timmermans voor de voedselproductie en -consumptie zijn al met de grond gelijkgemaakt, maar daar trekt onze Timmerfrans zich natuurlijk niets van aan. Het kan hem weinig schelen dat door zijn plannen vlees 58 procent duurder gaat worden, melk 36 procent en granen, oliezaden, groente en fruit rond de 15 procent. Hij kan er ook niks aan doen dat de wereldbevolking maar blijft groeien, dus moet de rest maar een ‘beetje’ inleveren.

En we moeten wel, anders krijgen we oorlog om water en voedsel, zo stelt hij in deze video:

“We need to make global food systems fit for the future if we want to feed a growing population on a planet that is rapidly losing the capacity to do so.” Full speech at the UN @FoodSystems Summit ⬇️https://t.co/NmDmSlWVP8 (1/2) pic.twitter.com/p7dHbMzQwk — Frans Timmermans (@TimmermansEU) September 24, 2021

Natuurlijk ligt de verantwoordelijkheid weer bij de Europese burger en het Europese bedrijfsleven. Mede dankzij ontwikkelingshulp aan arme landen is de bevolking van arme landen flink gegroeid. En omdat die flink gegroeid is, moet de Europese burger nu maar inleveren. Klimaatwinst is er niet, want China doet alle winst toch teniet. De enige partijen die er hierdoor wél op vooruitgaan, zijn de Europese bedrijven. Die ‘moeten’ straks hogere prijzen vragen en minder produceren. Wat zullen ze daar van balen!

Het Farm to Fork-beleid heeft dezelfde karakteristieken als bijna ieder andere vorm van klimaatbeleid: het levert dikke winst op voor bedrijven; het levert niets op voor het tegengaan van klimaatverandering, en; het kost de westerse/Europese burger klauwen met geld.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

En natuurlijk wordt het weer in elkaar geflanst door een salonsocialist die door zijn aanwezigheid al duidelijk maakt dat hij er moeite mee heeft om zijn goede bedoelingen voor anderen zelf in de praktijk te brengen. Net zoals een D66’er of een GroenLinks’er die vier keer per jaar het vliegtuig pakt, vreet Timmermans zich vol met eten waar wij van af moeten blijven.