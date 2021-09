Iedereen verontwaardigd over ‘vieze vliegreis’ van linkse parlementariërs en klimaatpredikant Frans Timmermans

PvdA-commissaris en klimaatpredikant Frans Timmermans gaat met ruim honderd partijgenoten uit het Europees Parlement eind deze maand met een vliegreis voor ‘heidagen’ naar Malta. Het doel is om met z’n allen te gaan brainstormen over, hoe verzin je het, extra maatregelen om sneller de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs te halen.

‘Doe wat we zeggen, niet wat we doen’, lijkt het mantra van onze eigen Frans Timmermans te zijn nu hij op vliegreis naar Malta gaat. Deze salonsocialist heeft er geen problemen mee om, volstrekt onnodig, het vliegtuig te pakken naar het eiland in de Middellandse Zee, om daar te gaan praten over hoe onnodige vluchten moeten worden beperkt.

De S&D-fractie waar Timmermans lid van is vindt het niet nodig om commentaar te geven op kritische vragen. Een PvdA-woordvoerster in het Europarlement durft wel een poging te wagen om de geleden imagoschade te beperken en zegt tegen De Telegraaf: “In tegenstelling tot andere politieke groepen doet de S&D dit niet jaarlijks. Het is de eerste bijeenkomst als fractie sinds jaren. Op Malta zullen leden van de PvdA verschillende werkbezoeken afleggen.”

‘Ja maar anderen doen het vaker, dus dan is het wel oké’, is wat zij eigenlijk zegt. Niet bepaald het sterkste argument om anderen ervan te overtuigen dat je echt het beste voor hebt met het klimaat. Een kwestie die Timmermans zelf zonder moeite in apocalyptische termen beschrijft zodra hij de kans krijgt.

En wat kunnen ze hier verder ook tegenin brengen? Iedereen kan Timmermans nu pakken op het feit dat hij zonder blikken of blozen heen en weer vliegt voor onzin die ook in zijn eigen omgeving had kunnen plaatsvinden. Heeft dan niemand binnen de S&D-fractie of de PvdA-fractie hier iets van gezegd? Of heeft Timmerfrans dat gewoon genegeerd en is zijn wil wet? De geloofwaardigheid van zijn klimaatplannen is hij nu in ieder geval wel echt kwijt.