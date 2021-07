Klimaatmessias Timmermans presenteert megapakket aan maatregelen: ‘Als dit lukt maakt mensheid een kans’

Commissaris Frans Timmermans en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen hebben woensdagmiddag hun megalomane plannen voor een groenere Europese Unie gepresenteerd. Volgens Timmermans is zijn megapakket aan maatregelen hard nodig, want anders “voeren onze kinderen en kleinkinderen straks oorlog over water en eten”.

Timmerfrans laat sowieso al geen kans onbenut om de noodzaak van zijn maatregelen te onderstrepen, maar trekt nu echt álles uit de kast.

Over de maatregelen, die neerkomen op: ‘maak alles heel veel duurder en zwijg vooral over bij wie de rekening terechtkomt’, doet de man een aantal forse uitspraken. Het zijn schoolvoorbeelden van populistische propaganda. Zijn meest absurde uitspraken uit dit artikel van NU.nl op een rijtje:

“Als we de klimaatcrisis niet te lijf gaan, voeren onze kinderen en kleinkinderen straks oorlog over water en eten.”

“Als het ons lukt om 55 procent minder broeikasgassen uit te stoten per 2030, en om in 2050 klimaatneutraal te zijn, maken we als mensheid een kans.”

“De rest van de wereld kijkt naar ons.”

Natuurlijk geen woord over het feit dat er in Azië 600 kolencentrales bij worden gebouwd voor iedere kolencentrale die we in de Europese Unie sluiten. Of het feit dat alle CO2 die we de afgelopen jaren hebben bespaard niets heeft uitgehaald (PBL), omdat in andere delen van de wereld meer is uitgestoten.

Als we Timmermans moeten geloven dan kijken de grootste uitstoters van CO2 (In 2019: China (27 procent), Verenigde Staten (13 procent), India (7 procent), Rusland (5 procent) en Japan (3 procent)) naar de Europese Unie (8 procent) voor klimaatbeleid. Laat me niet lachen!

En wat gaat straks het effect zijn, met zo’n totaal ideologisch verblinde klimaatkabouter aan het roer, als de rest van de wereld alleen maar meer uit blijft stoten? Dan moet de Europese Unie nóg meer maatregelen nemen om dat te compenseren, waardoor alles nóg duurder wordt.

Of een land als China maakt ineens een enorme inhaalslag met technieken en innovaties waar EU-landen alleen maar van kunnen dromen. Iets waar we tegen die tijd niet tegenop kunnen concurreren omdat we alles naar de gallemiezen hebben belast en onze fabrikanten/producenten het continent uit hebben gejaagd.