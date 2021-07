Megalomane klimaatplannen Frans Timmermans wederom uitgelekt: flinke belasting op lucht- en scheepvaart

De klimaatkabouter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, presenteert komende woensdag een heel pakket aan maatregelen die ervoor moet zorgen dat de Europese Unie de klimaatdoelen gaat halen. Nu al lekt uit dat hij een nieuwe vliegtaks wil, waarbij de EU over heel Europa vervuilende kerosine zwaarder wil belasten en de taksen op brandstoffen in de luchtvaart, maar ook in de scheepvaart wil verhogen.

Timmermans weet van geen ophouden als het over het verminderen van de CO2-uitstoot gaat. Tegen 2030 wil de EU 55 procent minder CO2 uitstoten, wat betekent dat er flink wat maatregelen moeten worden genomen om dat doel te bereiken. En waar diverse partijen zich tenminste nog een béétje druk (lijken te) maken over waar de rekening terechtkomt, boeit onze eigen Timmerfrans dat helemaal niets.

Hij wil vliegtaksen gaan hervormen en fors duurder maken, meldt Business AM. Ook wil hij kerosine en andere vervuilende brandstoffen geleidelijk over een periode van tien jaar zwaarder gaan belasten. Daarnaast moeten er wat hem betreft ook belastingen komen op de import van goederen, belast op basis van de CO2-uitstoot.

De kans dat dit er zonder slag of stoot doorkomt is klein. Het zou namelijk betekenen dat de consument voor zo’n beetje álles een flinke rekening krijgt. Laten we met z’n allen namelijk niet doen alsof bedrijven ook maar een cent winst in zullen gaan leveren als dit de wet wordt. Die rekenen alles gewoon door aan de consument.

De enige manier om aan deze waanzin te ontsnappen is door over te stappen op groene brandstoffen die geen uitstoot geven. Hartstikke leuk, maar de meeste opties zijn vooralsnog behoorlijk duur (en niet eens echt groen). En aangezien het produceren van groene producten en brandstof ook CO2-uitstoot met zich meebrengt, gaan die prijzen óók omhoog.

Gaat de Europese Unie dus mee met dit beroerde beleidsvoorstel, dan hebben we als consument straks de keuze uit twee opties: ‘erg duur’, en; ‘héél erg duur’. En dat besluit wordt straks genomen in een periode waar alles al heel erg veel duurder is geworden (denk aan de olieprijs en de prijs van CO2-uitstootrechten).

We mogen ons ook best afvragen of dit beleid überhaupt zin heeft, aangezien ze in Azië flink veel kolencentrales bij zijn gaan bouwen. En dit soort idiote maatregelen dragen ook nauwelijks bij aan het stimuleren van groene technieken, omdat we onze eigen fabrieken een flinke belasting op gaan leggen. In feite geeft de EU met deze plannen de rest van de wereld een voorsprong, omdat ze meer geld overhouden voor innovatie én minder productiekosten hebben in vergelijking tot Europese producenten. Een lose/lose voor de EU en een win/win voor Azië dus. Lekker bezig Timmerfrans!