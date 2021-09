Vernietigende analyse klimaatplan Frans Timmermans: ‘Consument moet diep in buidel tasten, nauwelijks klimaatwinst’

De klimaatplannen van de Brusselse klimaatkoning Frans Timmermans worden met de grond gelijk gemaakt door onderzoekers. De Universiteit van Kiel heeft de ‘Farm to Fork’-plannen van de EU onderzocht en de resultaten zijn alles behalve positief te noemen. De consument gaat extreem dure tijden tegemoet en de klimaatwinst is haast te verwaarlozen.

De conclusie van de onderzoekers uit Kiel? Vrijwel alles in de supermarkt gaat duurder worden. Van vlees tot aan groentes, we moeten in de nabije toekomst fors meer gaan betalen. Ondertussen wordt ‘onze’ CO2-uitstoot niet gigantisch verminderd. Onderzoekers vrezen dat naast de al bestaande energiearmoede er opnieuw een zware kostenpost bijkomt op ons besteedbaar inkomen, zo lezen we in de Telegraaf.

Boeren worden stevige restricties en productie-eisen opgelegd, waardoor wij in de supermarkt veel meer moeten gaan betalen. Boeren mogen bijvoorbeeld nog maar de helft van de hoeveel pesticiden gebruiken en ook het gebruik van kunstmest moet met een vijfde worden verlaagd. Daarnaast moeten weilanden en akkers diverser worden – er moet meer ‘groen’ komen. Aan de randen van deze boerengronden moeten bloemenvelden of bomen komen. De oogst zal dus minder worden vanwege verschillende reden én dus zal de prijs voor een product stijgen. En de prijs zal niet een klein beetje stijgen:

“Als gevolg van de dalende productie is rundvlees straks 58% duurder, melk 36% en granen, oliezaden, groente en fruit rond de 15%.”

LTO-voorzitter Sjaak van der Tak komt dan ook met het sombere nieuws dat de kosten voor klimaatplannen door de consument moet gaan betaald worden.

Uiteindelijk zullen de plannen weinig bijdragen aan de reductie van de CO2-uitstoot concluderen de Kielse onderzoekers. We betalen dus dankzij Frans Timmermans fors meer voor onze primaire levensbehoeftes en ondertussen draagt het nauwelijks iets bij aan het klimaat. Peperdure, ingrijpende maatregelen die vooral goed voor de ego van Brusselse bobo’s zijn, maar feitelijk gezien weinig rendement opleveren. Dat zijn de plannen van de PvdA-klimaatkoning.