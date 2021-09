Caroline van der Plas blikt terug op Algemene Beschouwingen: ‘De burger zit in de knel, ondanks mooie plaatjes van de overheid’

BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas heeft gisteren tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen aandacht gevraagd voor de burger die in de knel zit. Het kabinet presenteerde allerlei mooie plaatjes: de economie groeit hard en de toekomst ziet er rooskleurig uit. Maar voor grote groepen in de samenleving geldt dit niet, aldus de politica. De lastenverzwaring drukt steeds meer op de gewone burger.

Al tijdens Prinsjesdag, en de aanloop ernaartoe, was het demissionaire kabinet enorm positief over de toekomst. De economie groeit namelijk enorm hard. Maar volgens BBB-politica Caroline van der Plas is dit zeker niet overal in de samenleving te zien.

Gisteren tijdens haar eerste Algemene Politieke Beschouwingen heeft ze dan ook aandacht gevraagd voor grote groepen in de samenleving die er niet op vooruitgaan. Er zijn genoeg mensen die niet hun salaris zien stijgen, maar ondertussen wél steeds meer belasting moeten betalen of meer kwijt zijn aan de energierekening. De energierekening is dit jaar explosief gestegen en het zal alleen maar duurder worden, daarnaast zijn ook de voedselprijzen flink gestegen. Dit heeft flink wat gevolgen voor grote groepen in de samenleving, aldus Van der Plas.

💶- Steeds duurdere energie en benzine.

💶- Burger die meer betaald voor afvalverwerking.

💶- Torenhoge prijzen voor een uurtje parkeren.

💶- Voedselprijzen stijgen, winst eindigt bij supermarkten. (2) #apb21 #algemenebeschouwingen — BBB BoerBurgerBeweging 🍀🍀🍀 (@BoerBurgerB) September 23, 2021

Daarnaast heeft BBB enkele kritische noten geplaatst bij het huidige klimaatbeleid. In plaats van ons kostbare groene landschap vol te stoppen met zonnepanelen moet de overheid juist de ‘grijze gebieden’ gebruiken. Oftewel plekken die bebouwd zijn. Plaats de zonnepanelen op gebouwen, in bermen langs snelwegen, maar niet op stukken kostbare groene grond.

🍀 – Lok geen stroom vretende datacenters met groene subsidies naar Nederland. (6) — BBB BoerBurgerBeweging 🍀🍀🍀 (@BoerBurgerB) September 23, 2021

Daarnaast mag het demissionaire kabinet wel een kritisch gaan kijken naar de gang van zaken rondom de groene subsidies. Terwijl Nederland van het gas af moet, duurzamer moet gaan leven én we daarvoor immense bedragen betalen om dit realiseren zijn het vooral buitenlandse multinationals die gretig profiteren van deze duurzame alternatieven. Hier moet verandering in komen.

Ook is het natuurlijk absurd dat Nederland zelf in rap tempo van het gas af moet, maar buitenlandse bedrijven goedkeuring krijgen om naar gas te boren voor de verkoop. Dit soort dingen zijn simpelweg niet goed te praten.

Van der Plas heeft onder meer dit soort kromme zaken aangekaart bij de Algemene Beschouwingen. De overheid presenteert soms prachtige toekomstbeelden, maar helaas ziet de werkelijkheid er toch echt anders uit. Iets wat de BBB-politica gisteren haarfijn duidelijk maakte.