Versoepelingen coronamaatregelen in zicht, maar minister Kuipers blijft 1G-beleid en coronapas als optie zien

Het lijkt erop dat het kabinet nieuwe versoepelingen van coronamaatregelen aan zal gaan kondigen tijdens de eerstvolgende persconferentie, die zonder premier Rutte zal worden gehouden. Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid is echter nog steeds te voorzichtig en overweegt 1G- of 3G-beleid in te voeren of in stand te houden. Dit zou betekenen dat de coronapas nodig blijft, maar ook dat iedereen zich moeten laten testen voor bezoek aan bijvoorbeeld de nachtclubs.

De situatie in ziekenhuizen is redelijk stabiel. Wel is er een probleem met personeelsuitval. Om die reden is minister Kuipers nu extra voorzichtig. Hij neigt daardoor echter behoorlijk beroerde en onpraktische keuzes te maken!

Het lijkt erop dat het kabinet met de waarschijnlijke versoepelingen van de coronamaatregelen onder andere de nachthoreca weer gaat heropenen, wat betekent dat ook andere sectoren te maken krijgen met verdere ‘ademruimte’. Maar door de krampachtige houding van het kabinet worden hier mogelijk wel andere maatregelen voor in de plaats gezet, meldt het AD. Kuipers overweegt om 1G-beleid (iedereen laten testen) in te voeren. GGD’s zitten nu al aan hun maximale testcapaciteit, dus hier zit al een enorm logistiek probleem.

Ook wil de man het 3G-beleid, de coronapas, maar niet loslaten. Het maakt natuurlijk geen ene zak uit of iemand een groen vinkje heeft gekregen na een boosterprik of een negatieve test, want diegene kan in de tussentijd alsnog besmet raken en besmettelijk zijn. Vooral in binnenruimtes is dat voor de besmettingscijfers een probleem.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Maar alles wat maar eventueel zou kúnnen helpen, of in ieder geval de schijn wekt dat de overheid de coronacrisis nog in controle heeft, moet kennelijk worden toegepast. Kuipers wil niet voor niets nog eens 29 miljoen euro in die corona-apps pompen, zoals RTL Nieuws gisteren meldde. Geld dat ook in het rekruteren van extra zorgpersoneel had kunnen worden gestopt! Maar nee, als een paar jongeren niet besmet raken, terwijl honderdduizenden ongevaccineerden worden uitgesloten, dan is dat Kuipers die ‘gezondheidswinst’ wel waard.