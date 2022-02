RIVM doet eigen onderzoek, trapt open deur in: ‘Vaccinatie of eerdere infectie beschermt minder goed tegen omikron’

Onderzoeken uit diverse landen hebben al aangetoond dat de vaccins, zelfs na een boosterprik, veel minder goed en minder lang beschermen tegen de omikronvariant. Het RIVM wilde daar geen conclusies aan verbinden en hield de boot af door steeds te stellen dat er meer onderzoek nodig was. Nu komt het RIVM eindelijk ook tot exact dezelfde conclusie.

De huidige coronavaccins beschermden volgens het RIVM redelijk goed tegen de deltavariant (76 procent). Ook een eerdere infectie bood redelijke, zelfs iets betere, bescherming (78 procent). Een boosterprik bracht de bescherming terug naar 93 procent, al ebt dat effect redelijk snel weg na een paar maanden.

Maar bij de omikronvariant is het huilen geblazen. Twee vaccinaties leverden volgens het onderzoek van het RIVM slechts 33 procent bescherming en alleen een eerdere infectie maar een luttele 25 procent, meldt RTL Nieuws. Een boostervaccinatie krikt de bescherming op tot hooguit 68 procent. Na tien weken is dit nog maar 50 procent (pdf.).

Het probleem wordt nog eens verergerd door het feit dat de omikronvariant veel besmettelijker is dan de deltavariant. Laat ik een vergelijking maken: Als de vaccins een kevlar vest zouden zijn, dan is de deltavariant een kleine revolver en de omikronvariant een machinegeweer. Zo’n vest houdt best een paar kogels tegen, maar het houdt een keer op. En de omikronvariant heeft een groot genoeg magazijn om het te blijven proberen. Vroeg of laat leg je het dus gewoon af tegen de omikronvariant.

Het is onduidelijk wat een extra boosterprik teweeg zou brengen qua bescherming, maar afgaande op de beroerde cijfers zal het niet veel uitmaken. Vooral als mensen straks weer meer in grote aantallen en voor langere tijd in binnenruimtes rondlopen, dan heb je niets aan die 50 à 68 procent bescherming. Men kan dan wel zeggen dat het ‘beter dan niets’ is, maar dat geldt eigenlijk alleen voor de ouderen. Jongeren en jong volwassenen die over een paar weken weer de nachthoreca betreden, gaan geen verschil merken tussen bescherming van de booster of ongevaccineerd zijn.