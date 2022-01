Geklungel bij de overheid! De Jonge, OMT en RIVM spreken elkaar op dezelfde dag tegen over omikronvariant

Vanuit de overheid worden burgers weer overrompeld door allerlei tegenstrijdige informatie over het coronavirus, de vaccins en de coronamaatregelen. Het OMT, RIVM en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zeggen vandaag állemaal wat anders over de omikronvariant.

Volgens het Outbreak Management Team (OMT) zouden de coronamaatregelen mogelijk eind januari weer versoepeld kunnen worden. Diverse experts zijn het daar niet mee eens, maar toch wordt het zo de wereld in geslingerd.

Op dezelfde dag komt het RIVM met het bericht dat de omikronvariant aanzienlijk minder ziekmakend is, maar dat een te vroege heropening van de samenleving alsnog tot (veel) meer ziekenhuisopnames zou kunnen leiden, meldt NU.nl. De piek van de aankomende coronagolf wordt verwacht op, u raadt het al, eind januari!

Ook gaf het RIVM ineens toe dat het merendeel van de besmettingen van de afgelopen twee maanden bestond uit volledig gevaccineerden. Die mensen zijn nauwelijks in het ziekenhuis terechtgekomen, want volgens het RIVM is de omikronvariant 30 tot ruim 65 procent minder ziekmakend.

En wat zegt demissionair minister Hugo de Jonge op dezelfde dag als de berichten van het OMT en het RIVM naar buiten komen? “Boosteren, boosteren, boosteren! Haal ‘m zo snel mogelijk, want zonder oppepprik ben je níét genoeg beschermd tegen omikron.”

Boosteren, boosteren, boosteren💉! Haal 'm zo snel mogelijk, want zonder #oppepprik ben je níét genoeg beschermd tegen #omikron. Én plan die booster, zodat je straks weer veilig en beschermd kan reizen. 👉 https://t.co/R8gjdoQayS pic.twitter.com/s7no9BnRBq — Hugo de Jonge (@hugodejonge) January 4, 2022

Haal dus allemaal snel De Jonge’s boosterprik, want het OMT denkt dat we op de piek van de coronagolf wel kunnen gaan versoepelen. Dan ben je weer volledig beschermd tegen de coronavariant waar je schijnbaar toch al nauwelijks ziek van werd. En dan mag je ook weer “veilig en beschermd” reizen naar het buitenland, zodat je daar wéér een andere variant op kunt lopen.

Of blijf gewoon lekker thuis en ga onnodig boosterprikken scoren om je groene vinkje te behouden, óók leuk! In de tussentijd kunnen het OMT, RIVM en het ministerie van Volksgezondheid dan nog eens rustig nadenken over welke informatie ze wanneer en op welke manier naar buiten brengen. Misschien wekken ze daarna dan ook een keer de indruk dat ze weten wat ze aan het doen zijn.