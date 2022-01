Pieter Omtzigt pakt RIVM aan: ‘Aantal positief geteste volledig gevaccineerden wordt zomaar omhoog bijgesteld’

Het RIVM gaat weer eens volledig nat. Onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt houdt de coronacijfers en rapporten van het RIVM goed in de gaten en hem viel iets op. Het RIVM heeft de cijfers van afgelopen december en november flink opgekrikt. Zo blijkt ineens dat in december 65 procent van de mensen die corona kregen, volledig gevaccineerd was. Een week geleden stond dit aantal (voor december) nog op 50 procent. En dat is nogal wat, aangezien het kabinet deze cijfers gebruikt als onderbouwing voor het coronabeleid!

Het lijkt hier niet om een onschuldig foutje of een simpele herberekening te gaan, want ook voor de maand november zijn de percentages behóórlijk bijgesteld. Vorige week beweerde het RIVM nog dat 46 procent van de vastgestelde besmettingen in november zich voordeed bij volledig gevaccineerden, nu is dat ineens bijgesteld naar 61 procent.

Pieter Omtzigt wijst op het feit dat die in eerste instantie lage cijfers ertoe hebben geleid dat het RIVM beweerde dat de effectiviteit van vaccins hoog was en hoog zou blijven. Mede daardoor heeft het demissionaire kabinet geen vaart gemaakt met boosteren, ‘want het is niet nodig’. Als de herziene cijfers kloppen, dan betekent het dus dat de meerderheid van de besmettingen onder gevaccineerden plaats heeft gevonden.

RIVM heeft net nieuwe cijfers online staan en er zit een heel grote herziening in (zonder toelichting):

In december was 65% van de mensen die Corona kregen, volledig gevaccineerd.

Dat is veel meer dan eerder gemeld en heeft enorme gevolgen voor oa beleid

Een draadje

(1) pic.twitter.com/EhCDt9W0aC — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) January 4, 2022

Door dit soort fratsen van het RIVM wordt het wantrouwen richting het kabinet en het coronabeleid juist gevoed. Het wekt de indruk dat men gewoon wat is gaan goochelen met cijfers om een bepaalde indruk te wekken, waar vervolgens beleid op kan worden toegespitst. Als het beleid er eenmaal is dan passen ze kennelijk gewoon de cijfers aan en nemen niet eens de moeite om tekst en uitleg te geven over waarom ze dat hebben gedaan.

Gewoon hopen dat niemand het ziet en gezellig verder aanklooien met afgeschermde rekenmodellen en ongeverifieerde cijfers. Moeten ongevaccineerden de schuld krijgen van de hoge besmettingsaantallen? Dan stelt het RIVM de cijfers gewoon wat naar beneden bij. Wil het kabinet de indruk wekken dat de booster toch echt broodnodig is? Hop! Het percentage besmette gevaccineerden van afgelopen twee maanden gaat gewoon omhoog.

Als het niet daadwerkelijk op die manier gebeurt dan is het in ieder geval wél de indruk die zo sterk gewekt wordt. Hetzelfde gebeurde bij het ontkennen van het feit dat het virus zich via aerosolen verspreidt. Of toen er een vermoeden was dat kinderen voor besmettingen zorgden. Er zijn tal van voorbeelden waar het er sterk op lijkt dat het RIVM onderzoeken, feiten, cijfers en modellen zo gebruikt dat het precies in overeenstemming is met de coronamaatregelen waar het kabinet draagvlak voor zoekt.