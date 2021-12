Oeps! Het duurde nog geen maand: RIVM is zicht op milde omikronvariant nu al kwijt

De omikronvariant van het coronavirus is bij in totaal tachtig mensen in Nederland aangetroffen, waarvan er zes volgens de GGD geen link hadden naar zuidelijk Afrika. En nu is het RIVM het zicht op deze omikronvariant kwijt, want het extra besmettelijke virus verspreidt zich nu dus al onder veel meer mensen.

Dit had natuurlijk voorkomen kunnen worden door iedere reiziger zorgvuldig te testen. Iets wat überhaupt absoluut noodzakelijk is om zicht te houden op het virus. Maar ja, het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid houden niet zo van harde data. Anders hadden ze wel vanaf het begin van de coronapandemie zoveel mogelijk getest.

Op deze manier biedt het ze de gelegenheid om de angst (of zoals ze het zelf noemen: ‘het urgentiebesef’) erin te houden. Want de omikronvariant schijnt volgens het RIVM weliswaar veel besmettelijker te zijn, er lijken nog steeds geen doden door te zijn gevallen. En dat is best treurig voor een virus dat volgens The Guardian vier dagen geleden al in 38 landen werd geconstateerd. Volgens de Volkskrant schijnt het virus echter de opgebouwde immuniteit van zowel gevaccineerden als ongevaccineerden makkelijker te kunnen omzeilen. De omikronvariant zou dus, zelfs al is het zwakker dan de deltavariant, kwetsbare mensen eerder ernstig ziek kunnen maken, vermoedt het RIVM. Maar het feit blijft: er zijn nog steeds weinig ernstig zieken en géén doden door omikron geregistreerd.

Het biedt de overheid echter weer de perfecte gelegenheid om allerlei coronamaatregelen in stand te houden (behalve met kerst). En de farmaceuten komen binnenkort met een speciaal coronavaccin dat bescherming kan bieden tegen de relatief onschuldige omikronvariant. Maar we gaan wel eerst alle ouderen even boosteren tegen de oude varianten. En gezonde kinderen onder de 11 jaar, die praktisch geen risico lopen, mogen ook eerst het oude coronavaccin nog toegediend krijgen. Daarna kan iedereen om de zes tot negen maanden een booster krijgen. En dáárna nog een keer tegen de omikronvariant.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

En daar blijft Nederland natuurlijk de volle mep voor betalen. Het zou wel erg vervelend zijn als er straks wéér een variant komt die de omikronvaccins kan omzeilen.