Deel Nederlanders wordt dupe van traag prikbeleid Hugo de Jonge: mogelijk geen geldig coronabewijs na 1 februari.

Een deel van de kwetsbare personen in Nederland krijgt mogelijk te laat pas een boosterprik, waardoor hun coronatoegangsbewijs in EU-landen niet meer geldig zou zijn. Opnieuw zullen er mogelijk Nederlanders de dupe zijn van het trage vaccinatieprogramma van Hugo de Jonge.

Gisteren kwam coronaminister Hugo de Jonge met het nieuws op de proppen dat vanaf 1 februari alleen je coronapas nog geldig is als je op tijd je boosterprik hebt gehad – op tijd wil zeggen: binnen negen maanden na je laatste vaccinatieprik. Er dreigt nu echter een groep te laat hun boosterprik te krijgen. Het gaat hier om een deel van de groep van kwetsbaren in Nederland, dat laat de Patiëntenfederatie weten aan NU.nl.

Het is natuurlijk schandalig dat een groep Nederlanders de dupe dreigt te raken van een traag werkend vaccinatieprogramma in Nederland. Deze groep mensen heeft tot op heden zich keurig gehouden aan de geldende regels, maar door overmacht dreigen ze straks met een niet-werkende coronapas te zitten. Tja, hoe moet je dat gaan uitleggen als minister.

Formeel moet er nog wel besloten worden of deze nieuwe corona-eis er daadwerkelijk gaat komen, maar een grote meerderheid binnen de EU lijkt hier op te sturen. Dus ga er maar vanuit dat je binnenkort je boosterprik nodig hebt om een geldende coronapas te krijgen/behouden.

Sommige Nederlanders hebben tijdens de eerste vaccinatiecampagne voorrang gekregen op hun leeftijdsgenoten omdat ze een risicogroep waren. Dit waren onder meer mensen met bepaalde longaandoeningen. Echter krijgen deze mensen ditmaal geen voorrang. Maar hierdoor dreigt de negen maandengrens te worden overschreden, waardoor ze dus in de problemen komen met toekomstige regels omtrent reizen binnen de EU.

Het gaat wel lekker op deze manier in Nederland, maar niet heus.