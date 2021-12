De Jonge: Vanaf 1 februari iedere 9 maanden boosterprik nodig voor verlengen coronapas

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge is helemaal in zijn nopjes. Er is namelijk eindelijk overeenstemming onder de lidstaten over de reisregels in combinatie met de geldigheid van de coronapas. Vanaf 1 februari is er iedere negen maanden een boosterprik nodig om de coronapas geldig te houden.

Formeel moet deze beslissing nog worden bekrachtigd door de Europese Unie, maar De Jonge kon zijn enthousiasme kennelijk niet voor zich houden. Er komt hoe dan ook een eindeloze boostercampagne. En aangezien het 2G-beleid er ook aankomt betekent dat dus eigenlijk dat je als ongevaccineerde het land straks niet meer uit kunt. Het is het overigens nog mogelijk dat de nieuwe regels wat later zullen worden ingevoerd, zodat sommige landen (kuch, Nederland) wat meer tijd hebben om de boostercampagne op te voeren.

Het is overduidelijk dat het hier met de coronapas en de boosterprik weer om een politiek ‘handjeklap’ is gegaan, want Brussel wilde het al op 10 januari invoeren. Vooral De Jonge ergert zich aan landen die op eigen houtje allerlei reisregels hebben ingevoerd. Zo vraagt Portugal weer aan iedereen een test. De Jonge noemt dat “niet verstandig”, want hij wil graag dat iedereen dezelfde regels hanteert. Ook wil hij graag een verplichte PCR-test voor reizigers uit landen van buiten de EU, máár alleen als andere landen het ook doen, vertelt hij tegen De Telegraaf.

Uit alle antwoorden van De Jonge blijkt dat het hem helemaal niet te doen is om de Nederlandse volksgezondheid of het tegengaan van het coronavirus. Bij hem gaat alles om regeltjes die alleen moeten worden ingevoerd als de rest het ook doet. En de regels die ze in wilden voeren moesten even wachten, want hij had de boel niet op orde.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Deze man introduceert dus straks het 2G-beleid met aangescherpte reisregels, terwijl hij bij hoog en laag zal blijven beweren dat er geen sprake is van een vaccinatieplicht. Kwestie van tijd!