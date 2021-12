Hugo de Jonge ineens stuk minder stellig over prikplicht: ‘Is niet aan de orde, maar ik sluit het ook niet uit’

Volgens demissioniar zorgminister Hugo de Jonge is een prikplicht niet aan de orde en wordt er ook niet over gesproken in het kabinet. Toch is De Jonge minder stellig dan voorheen. Eerder zei hij fel tegen een prikplicht te zijn en nu kan hij het niet meer volledig uitsluiten, zei hij.

“Laat ik het nog maar eens heel duidelijk zeggen: er komt geen vaccinatieplicht. Of je je wel of niet laat vaccineren, is een vrije keuze”, zei De Jonge nog op 14 september. Maar nu Duitsland wél een prikplicht gaat introduceren en de Europese Unie óók een ‘proefballonnetje’ opgooit, is De Jonge ineens minder stellig.

“Er wordt niks voorbereid, er is geen discussie in het kabinet. Ik weet wel dat het virus met mijn stelligheid niet zoveel rekening houdt. Het is niet aan de orde, ik ben er niet voor. Maar helemaal uitsluiten? Dat kan niet”, aldus De Jonge.

Demissionair premier Rutte zei tijdens een persconferentie dat hij niets uit kon sluiten over een vaccinatieplicht, behalve dat het onderwerp toen niet aan de orde was. Hugo de Jonge aapt Rutte nu gewoon na en zegt in De Telegraaf exact hetzelfde. En dat wekt nou niet bepaald vertrouwen (als men dat überhaupt nog had), want het is op twee manieren een veelzeggende uitspraak.

Allereerst omdat de prikplicht wat hen betreft niet kan worden uitgesloten, maar ook de bekentenis dat ze er überhaupt niet over hebben gesproken. Ze zijn al anderhalf jaar met die coronacrisis bezig en dan wordt zoiets drastisch niet eens besproken? Dat gelooft natuurlijk niemand, maar als het wél echt waar is dan is dat minimaal net zo erg.

Rutte en De Jonge hopen natuurlijk dat het vaccin en de boostercampagne op tijd hun werk doen, zodat het onderwerp van prikplicht überhaupt niet besproken hoeft te worden. Maar we weten allemaal dat zodra andere (met name Europese) landen iets doen, Nederland snel volgt. Lichamelijke integriteit en de Neurenberg Code worden zo opzij geschoven als blijkt dat er draagvlak voor is. En als ‘code zwart’ een realiteit is geworden, dan reken maar dat er draagvlak in overvloed is.