Mark Rutte over vaccinatieplicht: “Je kunt niks uitsluiten”

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, wil dat men gaat nadenken over een vaccinatieplicht. Afgelopen vrijdag zei demissionair premier Mark Rutte al dat een vaccinatieplicht nooit helemaal uitgesloten kan worden. De vaccinatiedrang én dwang wordt alsmaar groter, dat zien ook de experts in Nederland.

Afgelopen vrijdag ontweek VVD-premier Mark Rutte handig de vraag of Nederland binnenkort een vaccinatieplicht krijgt. RTL Nieuws vroeg de premier hoe het kabinet hier tegenover staat, waarop Rutte stelde “niks uit te sluiten”. We kregen geen ja of nee, maar zoals zo vaak kan het kabinet niet garanderen dat zo’n dergelijke maatregel uit te sluiten valt.

Maar de discussie over een mogelijke vaccinatieplicht is nu politiek gezien toch echt gestart dankzij de ongekozen Euro Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Ze is namelijk van mening dat men moet gaan nadenken over de invoering van een vaccinatieplicht in de EU, ze vindt dit een ‘logische en gepaste’ stap.

Maar rechtendeskundigen in Nederland kijken hier toch echt anders naar. De kwestie ligt, logischerwijs, enorm gevoelig. Want je gaat voor een beleid dat bewust mensen buitensluit. Andre den Exter, universitair docent gezondheidsrecht, stelt dat men langzaamaan wordt voorbereid op zo’n plicht:

“Ik hield het niet voor mogelijk, maar inmiddels lijken de geesten rijp te worden gemaakt voor een vaccinatieplicht”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

De grote vraag is nu welke partijen in de Tweede Kamer het startschot gaan geven voor deze discussie. Het is immers de normale gang van zaken dat als EU-bobo’s beginnen met het opperen van zulke ideeën, Nederlandse partijen en politici braaf volgen. En zo lijkt de vaccinatiedrang of dwang steeds dichter in de buurt te komen.