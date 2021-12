Ongekozen ‘EU president’ Ursula von der Leyen: ‘Het is tijd om na te denken over verplichte vaccinaties’

Het is goddomme wel de dag van de uitgekomen samenzweringstheorieën he? Nu is het EU Commissie ‘President’ Ursula von der Leyen die een duit in het zakje doet met haar uitgesproken wens om verplichte vaccinaties in te voeren. Het is godsgruwelijk.

De ongekozen EU-dictator Ursula von der Leyen neemt het voortouw in verdere radicalisering van het Europese coronabeleid. De Europese Führer – die anders dan Hitler trouwens door werkelijk niemand gekozen is – zegt namelijk dat het tijd is om “na te denken” over “verplichte vaccinaties” voor Europeanen. Ook mensen die er niet aan willen krijgen dan dus toch een naald in hun arm als het aan haar ligt.

Dát, of ze krijgen net zo lang een boete (of zelfs gevangenisstraf) tot ze eindelijk toegeven aan de druk.

JUST IN – EU Commission President Ursula von der Leyen: It's time to "think about mandatory vaccination" against #COVID19 across the entire European Union. — Disclose.tv (@disclosetv) December 1, 2021

Voeg hier het nieuws over Zweedse ‘coronapaspoort-chips in de hand‘ aan toe en je kunt maar één mogelijke conclusie trekken: de samenzweringstheorieën gaan – voor zover ze dat nog niet zijn – één voor één uitkomen. De wappies hebben al die tijd gelijk gehad.

Het is godsgruwelijk.