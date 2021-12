Incompetente De Jonge belooft inhaalslag boosterronde en legt schuld voor trage start bij Gezondheidsraad

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge beweerde dat er eind deze week 700.000 boosterprikken zouden worden gezet. Tegen het einde van het jaar zouden dat er drie miljoen moeten zijn. Demissionair premier Rutte en De Jonge zeggen allebei te balen van de trage start en leggen de schuld bij de Gezondheidsraad, die te traag advies zou hebben gegeven.

Zo’n beetje de hele Tweede Kamer viel al over De Jonge heen toen hij vol trots bekendmaakte dat er binnen een week tijd 700.000 prikken zouden worden gezet. De GGD had er een hard hoofd in, vooral omdat zij personeelstekort hebben en onvoldoende locaties. Alles en iedereen moet worden opgetrommeld om die inhaalslag te kunnen maken. Nu beweert De Jonge dus dat we eind van dit jaar 3 miljoen prikken zullen hebben gezet, terwijl er nog niet eens voldoende personeel is.

Maar het echte probleem voor Kamerleden én experts is het feit dat Nederland helemaal onderaan bungelt, terwijl het demissionaire kabinet half oktober al aan had gegeven de boostercampagne te willen lanceren. Vrijwel alle landen om ons heen prikten er al vrolijk op los, terwijl Nederland tot 2 november moest wachten op een positief advies van de Gezondheidsraad, meldt het AD. Daarna moesten de GGD’s nog in staat van paraatheid worden gebracht.

Het is dus belachelijk van Rutte en De Jonge om te doen alsof deze trage start door de Gezondheidsraad komt. Er is gewoon maar wat aangeklooid, waardoor de hele boel nu vertraging op heeft gelopen. En Rutte en De Jonge doen ook net alsof ze voor die tijd niet kónden beginnen, omdat de Kamer dat niet zou accepteren. Het demissionaire kabinet had gewoon vaccins aan kunnen bieden aan mensen boven een bepaalde leeftijdscategorie, die ze op vrijwillige basis konden nemen. Zo’n boostercampagne hoeft helemaal niet compleet centraal te worden geregeld. En al helemaal niet als zo’n beetje iedere huisarts zelf gewoon zo’n prik kan zetten bij wie hem hebben wil.