RIVM: ‘Gevaccineerd of niet, IEDEREEN moet voortaan tien dagen in quarantaine na contact met besmet persoon’

Het RIVM verzwaart de isolatie- en quarantaine-richtlijnen vanwege de opmars van de omikronvariant. Iedereen die in contact is geweest met een besmet persoon moet voortaan tien dagen in quarantaine, zo luidt het advies van het RIVM voor quarantaine. Het doet er niet meer toe of je gevaccineerd bent of al corona hebt gehad.

De angst voor de omikronvariant is nog niet genoeg aangewakkerd, dus doet het RIVM er een schepje bovenop. Ze maken een einde aan het toch al belabberde advies voor nauwe contacten, gevaccineerden en mensen die de infectie al hebben doorgemaakt. Zij hoefden namelijk niet in quarantaine en moesten zich volgens het advies op dag vijf laten testen bij de GGD.

Dat advies wekte de indruk dat het virus niet kon worden overgedragen door voorgenoemde categorieën mensen, wat natuurlijk helemaal nergens op sloeg. Het RIVM trekt het quarantaine-advies voor iedereen gelijk, óók voor kinderen van 0 tot 4 jaar, die eerder waren uitgezonderd.

Het betekent overigens niet dat iedereen ook perse de volle tien dagen in quarantaine moet. Op dag vijf moet iedereen zich laten testen en bij een negatieve uitslag kan de quarantaine worden opgeheven, meldt de NOS.

Maar zoals altijd zijn er ook weer allerlei uitzonderingen op dit overheidsadvies. Zorgmedewerkers worden bijvoorbeeld niet als ‘nauw contact’ gezien als ze met de juiste beschermingsmiddelen hebben gewerkt. En de bemanning van internationale vluchten hoeven na dag vijf van de quarantaine geen afstand meer te houden van grote groepen of kwetsbaren, zolang ze een chirurgisch mondneusmasker van ten minste type-II dragen. Het RIVM vertrouwt dus volledig op beschermingsmiddelen, terwijl die niet waterdicht zijn. Dat is nogal een risico, aangezien mensen met beschermingsmiddelen voornamelijk kwetsbaren behandelen.

En om het nóg ingewikkelder te maken, zijn er ook nog aangescherpte isolatie-regels. Krijgt een besmet persoon klachten? Dan wordt 7 dagen isolatie aangeraden. Wordt men positief getest maar zijn er (nog) geen klachten opgetreden? Dan ook 7 dagen isolatie. Zodra iemand 24 uur klachtenvrij is, kan de isolatie worden opgeheven. Het kan dus zomaar dat je als besmet persoon op dag 5 van de isolatie ineens klachten krijgt, waarna je wéér 7 dagen in isolatie moet, totdat je 24 uur klachtenvrij bent.

Impliciet geeft het RIVM hier toe dat de omikronvariant dwars door alle opgebouwde immuniteit heen banjert. Vaccins bieden onvoldoende bescherming. Een doorgemaakte infectie stelt ook niets voor. De booster zou enigszins kunnen helpen, maar dat moeten we ook nog maar zien. Maar uiteindelijk is het ook weer niet zó erg, want zodra men tegen praktische uitvoerbaarheid aanloopt dan past men het quarantaine-advies gewoon aan. “Overige niet nauwe contacten”, mensen die je mogelijk ook besmet zou kunnen hebben, hoeven niet in quarantaine en krijgen nu nog geen advies om zich op dag vijf te laten testen. Dat zou namelijk een tekort aan testcapaciteit op kunnen leveren.

Dit wordt nu allemaal aangeraden voor een virusvariant die behoorlijk veel milder dan de deltavariant lijkt te zijn. Het is regelrechte angstporno.