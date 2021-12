RIVM en Lareb eerst zélf onderzoeken wat andere landen al weten: ‘Is kwartier wachttijd na vaccin nodig?’

Het is werkelijk onvoorstelbaar, maar het RIVM en bijwerkingsinstituut Lareb gaan zélf onderzoeken of het kwartiertje wachttijd na vaccinatie echt nodig is. En dat terwijl in andere landen die wachttijd allang afgeschaft is.

Het RIVM heeft er nogal een handje van om alles zelf te willen onderzoeken en oogkleppen op te hebben wat betreft ontwikkelingen in het buitenland. Zo’n beetje alles doen ze op eigen tempo of op verzoek van het kabinet, waardoor men nóg veel meer achter de feiten aanloopt. Dit onderzoek naar de wachttijd na vaccinatie is misschien nog wel de meest onschuldige en meest onzinnige.

Wat zei het RIVM ook al weer toen China één van de eerste provincies, ook nog eens de economische motor van het land, compleet dichtgooide? ‘Het virus stelt waarschijnlijk weinig voor en zal ook niet deze kant opkomen.’ De aanwijzingen waren er, maar men staarde zich blind op officiële informatie van de Chinese overheid en de WHO. En toen zo’n beetje de hele wereld was begonnen met het dragen van mondkapjes, wat zei RIVM-directeur Jaap van Dissel toen? ‘Het heeft waarschijnlijk weinig effect’, terwijl hij bleef beweren dat het virus zich niet via aerosolen maar via ‘grote druppeltjes’ verspreidde.

En wat adviseerde het RIVM toen het virus in Nederland was? ‘Alleen laten testen bij zware klachten’, terwijl zoveel mogelijk testen de verspreiding van het virus juist helpt in kaart te brengen. Daarna durfden ze glashard te beweren dat kinderen geen grote verspreiders van het virus zouden zijn. Dat hebben we geweten.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het RIVM doet haast niets anders dan verkeerde adviezen geven op basis van onvolledige informatie, of op basis van gebrekkige modellen. Alles wat had kunnen helpen werd glashard ontkend of moest eerst door henzelf grondig worden onderzocht. En nu ze even niets te doen hebben, want de omikronvariant waren ze binnen twee weken uit het oog verloren, gaan ze dit soort onderzoeken over wachttijd na vaccinatie doen, meldt RTL Nieuws. God mag weten waarom het RIVM nog steeds gefinancierd wordt om belastinggeld op deze manier te verkwanselen.