De Jonge, OMT en RIVM in paniek over omikronvariant, harde lockdown lijkt in aantocht

Het RIVM en demissionair zorgminister Hugo de Jonge hebben de situatie weer eens compleet onderschat en lijken nu lichtelijk in paniek te zijn geraakt. Omdat de omikronvariant de huidige bescherming van de vaccins makkelijk lijkt te kunnen omzeilen, dreigt er een nieuwe golf van besmettingen op ons af te komen. Het Outbreak Management Team (OMT) is vandaag bij elkaar gekomen en komt na het weekend met een advies over de aanpak van de omikronvariant, die mogelijk kan leiden tot een harde lockdown.

Het is nog steeds dramatisch gesteld met het coronabeleid. Hugo de Jonge en het RIVM hebben de omikronvariant rustig op zich af laten komen. Zodra het virus onder ons was, werd eigenlijk al direct de hoop opgegeven en verdween de virusvariant onder de radar. Nu varen we weer blind op officiële besmettingscijfers, die een beroerde weergave geven van de realiteit. Niet handig als je daadwerkelijk het virus wilt bestrijden, wél handig als je coronabeleid in stand wil houden.

Nu de omikronvariant tot wel 500 procent besmettelijker lijkt dan het originele coronavirus, terwijl het ook de huidige bescherming van vaccins makkelijk kan omzeilen, is er bij De Jonge, het RIVM en het OMT weer reden tot grote zorg. Het virus lijkt weliswaar een stuk minder ziekmakend, maar als de vaccins nauwelijks nog bescherming bieden dan raakt de zorg binnen de kortste keren alsnog overspoeld, meldt De Telegraaf.

En zo gaan we straks 2022 in zoals we ook 2021 in zijn gegaan. Met een heleboel ‘oepsies’ en oproepen om je toch maar wéér te laten vaccineren, terwijl ze rustig aan blijven modderen. Vliegverkeer blijft gewoon doorgaan. Testen aan de grens en bij luchthavens blijft gewoon vrijwillig. De zorgcapaciteit wordt nog altijd niet opgeschaald. Straks is iedereen, gevaccineerd of ongevaccineerd, weer de dupe van dit faalbeleid. En natuurlijk is straks het nieuwe vaccin tegen de omikronvariant weer de enige uitweg naar onze vrijheid, na wéér een harde lockdown. Totdat er wéér een nieuwe variant opduikt en het hele riedeltje weer van voor af aan begint. Met als enige verschil dat Hugo de Jonge er straks niet meer zit.