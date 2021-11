Zat eraan te komen! RIVM: Omikronvariant al twee weken in Nederland, zonder link met zuidelijk Afrika

Er is in Nederland een besmetting met de omikronvariant van het coronavirus aangetroffen bij iemand die niet in zuidelijk Afrika is geweest. Er wordt via bron- en contactonderzoek nog onderzocht waar diegene het virus heeft opgelopen. Ook maakte het RIVM vandaag bekend dat twee mensen die op 19 en 23 november positief testten, de omikronvariant bij zich droegen.

We hebben geluk dat de omikronvariant, waar het RIVM nu onderzoek naar doet, tot nu toe nog niet zoveel voor lijkt te stellen. Maar dat is dan ook het enige positieve, naast de testresultaten, aan dit hele verhaal. Het demissionaire kabinet is, net als veel andere regeringen in Europa, veel te laks.

Willen we echt een keer van het virus af, dan zou het nog wel eens kunnen helpen om vliegverkeer sterk te verminderen. Dat wil natuurlijk niemand. Prima, maar zorg dan in ieder geval dat iedereen bij aankomst wordt getest. Dat is de makkelijkste manier om nieuwe varianten op te sporen en misschien zelfs tegen te houden. Dat lijkt ook de wens van het RIVM te zijn, meldt de NOS.

Nu zitten we met een situatie waar veel derdewereldlanden een lage vaccinatiegraad hebben en de rijkere landen al volop aan het boosteren zijn. De kans dat er een virusmutatie ontstaat die gevaarlijker is óf de huidige vaccins makkelijk kan omzeilen, is gewoon aanwezig. De kans hoeft niet groot te zijn, maar met genoeg kansen wordt alles mogelijk. Dat is in ieder geval de reden waarom Pfizer al met een nieuw vaccin bezig is en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het een ‘zorgwekkende variant’ noemt.

Dat zou in ieder geval het hoofdargument moeten zijn om aan de poort, bij de luchthavens, volop te testen. Want de realiteit is gewoon dat als er wél een gevaarlijkere variant rond raast, we weer helemaal van voor af aan kunnen beginnen. En daar kunnen we het met zijn allen hartstikke mee oneens zijn, dat is wel wat het demissionaire kabinet aan zal grijpen om nóg meer maatregelen in te gaan voeren.