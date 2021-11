Nieuwe maatregelen ‘avondlockdown’ uitgelekt: Vanaf zondag praktisch alles om 17:00 uur dicht, op supermarkten en scholen na

De coronamaatregelen voor de ‘avondlockdown’ die het demissionaire kabinet vanavond tijdens de persconferentie aan gaat kondigen, zijn weer eens uitgelekt. Het lijkt erop dat het kabinet forse maatregelen gaat nemen in een poging het aantal dagelijkse besmettingen met maar liefst 25 procent te verminderen. En fors zijn ze zeker!

Horeca, niet-essentiële winkels, kappers, sportscholen en theaters moeten om 17:00 uur dicht. Supermarkten kunnen wel tot 20:00 uur openblijven. De ‘avondlockdown’, zoals deze versie van de lockdown is komen te heten, gaat vanaf zondag in en moet voor maar liefst drie weken gelden. Dat melden bronnen aan RTL Nieuws. Verder roept het demissionaire kabinet zeventigplussers op om zo min mogelijk contact met kleinkinderen te hebben en worden mondkapjes voor leerlingen vanaf groep zes verplicht om te dragen in de schoolgangen.

Het wonderbaarlijke aan dit beleid is dat de basisscholen, de hoofdbron van alle besmettingen, dus wél openblijven. Kennelijk is er een afweging gemaakt tussen het welzijn van de kinderen en de andere beschikbare maatregelen. Het idiote is alleen dat, hoe jammerlijk ook, het aantal besmettingen nooit op tijd zal worden teruggedrongen als kinderen gewoon naar school blijven gaan.

Sterker nog, door deze maatregelen voor de ‘avondlockdown‘ is de kans eigenlijk alleen maar groter dat we eerst een nog veel hogere piek in het aantal besmettingen krijgen, voordat het überhaupt omlaag gaat. Iedereen met kinderen wordt nu praktisch verplicht om thuis te blijven, waardoor kans op besmetting alleen maar toeneemt. Nou is de hoop dat die ouders niet naar vrienden en familie gaan. Uiteindelijk zal dat het aantal besmettingen kúnnen dempen. Alleen raken ouders dus waarschijnlijk straks wel eerder besmet.

Op de korte termijn betekenen deze maatregelen voor de ‘avondlockdown’ dus dat ‘code zwart‘ een realiteit wordt en het aantal ziekenhuisopnamen nog veel erger zal worden. Mensen die daardoor niet meer kunnen worden geholpen, moeten thuisblijven (waar óók kinderen kunnen wonen). Als die drie weken voorbij zijn en we een reductie van 25 procent in het dagelijkse aantal besmettingen hebben, dan hebben we het nog steeds over iets van 15.000 besmettingen per dag. Het is dus too little, too late. Maar vooral too late.