Horecaondernemer vreest voor nieuwe lockdown: ‘Oprecht afgrijselijk’

Nederland zit met spanning af te wachten wat het kabinet morgen bekend zal maken tijdens de coronapersconferentie. Zowel winkeliers als horecaondernemers vrezen het ergste: een harde lockdown. Opnieuw hangt er een tijd vol met onzekerheid boven hun hoofd. Want hoe zit het ditmaal met eventuele vergoedingen bij een harde lockdown?

Bij Goedemorgen Nederland was er een bezorgde horecaondernemer te gast. Mariëtte Mol maakt zich ernstig zorgen over de toekomst, want wie weet hoe lang de lockdown ditmaal gaat duren. Vorig jaar werd er drie weken geroepen; uiteindelijk zat de horeca vijf maanden op slot.



“En ook aan maatregelen zitten consequenties. Ik vind het onbegrijpelijk dat er wel gezegd wordt dat wij eerder of helemaal dicht moeten, en dat er nog niets duidelijk is over eventuele steunmaatregelen.”

Mol kaart een terecht punt aan: ondernemers leven al bijna twee jaar lang in onzekerheid. Het kabinet bepaalt van de een op de andere dag dat ondernemers niet meer open mogen, maar over eventuele vergoeding blijft men altijd enorm vaag. Daarnaast is al vaak genoeg gebleken dat de overheid niet bepaald uitblinkt in maatwerk. Grote groepen ondernemers zijn in het verleden buiten de boot gevallen wat betreft steunpakketten.

Dankzij de hulp van kritische oppositiepartijen werd hun penibele positie belicht. Gaan we nu weer hetzelfde zien? Ondernemers die gedwongen dicht moeten en vervolgens zich door een rompslomp aan bureaucratie moeten vechten om er achter te komen wat hun vergoeding is? Het is niet ondenkbaar met het oog op het zwabberbeleid in het verleden.

Winkeliers én horecaondernemers houden hun hart vast voor de persconferentie van morgen. Want ze weten allemaal dat er opnieuw hoogst onzekere tijden in het verschiet liggen.