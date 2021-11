Thierry Baudet gaat los in heerlijke Twitterrant op Roderick Veelo en corona-Apartheid – en het is episch

Op Twitter werd Thierry Baudet uitgedaagd door RTL’er Roderick Veelo. Die gaat op punten waar dat mag soms fel in tegen het partijkartel – maar weet wel altijd precies hoe ver hij kan gaan. En dus voelde hij zich geroepen om ‘afstand’ te nemen van Baudet toen die een vergelijking maakte die Roderick en zijn kartelvrienden niet leuk vinden. Het antwoord van Baudet mocht er zijn: een epische twitterrant waarin hij het hele beleid van uitsluiten kapotmaakt.

Gisteravond verbaasde Thierry Baudet zich erover dat oud-concentratiekamp Buchenwald het discriminerende 2G-systeem hanteert bij een tentoonstelling over… het uitsluiten van mensen. Dat is, zegt hij terecht, nogal ironisch:

Ironie ten top! Oud-concentratiekamp Buchenwald hanteert nu 2G bij tentoonstelling over… het uitsluiten van mensen. Hoe is het MOGELIJK om nu nog altijd niet te zien hoe de geschiedenis zich herhaalt !? https://t.co/jbs2KmMGT9 — Thierry Baudet (@thierrybaudet) November 26, 2021

Totaal terecht natuurlijk, maar je weet dat kartelistas dit echt niet kunnen accepteren. Want dan moeten ze toegeven dat ze feitelijk de politieke erfopvolgers zijn van de nazi’s en andersoortige fascisten. Dat kan natuurlijk niet.

En dus voelde Roderick Veelo zich geroepen om even helaas los te gaan. Want schande!

Ken jij geen schaamte, @thierrybaudet ? Of ben je inmiddels zo ziek dat je niet meer in de gaten hebt hoe pervers je praatjes zijn? https://t.co/HU78P8mYJe — Roderick Veelo (@RVeelo) November 26, 2021

Nou, als er iemand zich moet schamen, dan toch de persoon die dit soort discriminatie en apartheid niet in de meest harde woorden mogelijk veroordeelt, Deugkneus.

Baudet vond de opmerking van Veelo dan ook wat merkwaardig, en reageerde rustig:

Beste @RVeelo, ik begrijp oprecht niet wat je bedoelt. “Schaamte”, “ziek”, “pervers”, “praatjes”? Waar heb je het over? Wat nu gebeurt ís toch uitsluiting, en dat hébben we toch eerder gezien, en dat liép toch bar slecht af, en dat wílden we toch “nooit meer”? https://t.co/cDv3li5VoD — Thierry Baudet (@thierrybaudet) November 26, 2021

Vervolgens zeurde Roderickje dat er inderdaad goede inhoudelijke kritiek te leveren is op het discriminerende en walgelijke 2G-systeem, maar wel op de door hem goedgekeurde wijze. Het moet wel deugen wat je zegt – en vooral hoe je het zegt.

Er zijn goede argumenten aan te voeren tegen QR-beleid. Een vergelijking claimen met de georganiseerde industriële moord op miljoenen in vernietigingskampen is dat niet. Dat jij en je volgelingen die vergelijking blijven maken vind ik pervers. — Roderick Veelo (@RVeelo) November 27, 2021

Dit soort volk is zo ontzettend vermoeiend. En maar klagen over “de toon,” waardoor het nooit over de echte inhoud gaat. Te weten: een apartheidssysteem op basis van medische gegevens.

Ook hier was Baudet niet van onder de indruk. “We zullen zien in welke afgrond van medemenselijkheid dit allemaal uitmondt,” aldus de FVD-leider. “Maar in de jaren 30 was het ook bijzonder lastig om te voorzien hoe het af zou lopen, vergeet dat niet. Wie kon exact voorspellen, toen de eerste ‘voor Joden verboden’-bordjes kwamen, dat Buchenwald, Dachau en al die andere, in ons collectief geheugen gegrifte namen het eindstation zouden worden?”

We zullen zien in welke afgrond van medemenselijkheid dit alles ditmaal uitmondt, @RVeelo. Maar in de jaren ‘30 was het ook bijzonder lastig om te voorzien hoe het af zou lopen, vergeet dat niet. Wie kon exact voorspellen, toen de eerste “voor Joden verboden”-bordjes kwamen, 1/5 https://t.co/teFoYgvoFJ — Thierry Baudet (@thierrybaudet) November 27, 2021

dat Buchenwald, Dachau en al die andere, in ons collectief geheugen gegrifte namen het eindstation zouden worden? Precies dáárom is het van belang om juist wél te blijven waarschuwen, te blijven vergelijken, te blijven zién hoe bepaalde processen uit het verleden 2/5 — Thierry Baudet (@thierrybaudet) November 27, 2021

“Precies dáár om is het van belang om juist wél te blijven waarschuwen, te blijven vergelijken, te blijven zíen hoe bepaalde processen uit het verleden ook nu – helaas! – weer terugkeren. Want ga je eenmaal die glijdende schaal af van uitsluiting, discriminatie, mensen wegzetten als verspreiders van “ziektekiemen” – ja, dát leert ons de geschiedenis! – dan kom je steeds verder in dehumanisering en polarisatie terecht, en van daaruit zal het een steeds kleiner stapje zijn om mensen ook daadwerkelijk fysiek iets te gaan aandoen,” aldus Baudet.

ook nu – helaas! – weer terugkeren. Want ga je eenmaal die glijdende schaal af van uitsluiting, discriminatie, mensen wegzetten als verspreiders van “ziektekiemen” – ja, dát leert ons de geschiedenis! – dan kom je steeds verder in dehumanisering en polarisatie terecht, 3/5 — Thierry Baudet (@thierrybaudet) November 27, 2021

en van daaruit zal het een steeds kleiner stapje zijn om mensen ook daadwerkelijk fysiek iets te gaan aandoen. Kijk naar de geweldsverheerlijkende oprisping van Volt-Kamerlid @ngundogan77 gisteravond. Ze bood vandaag haar welgemeende excuses aan – dat valt te prijzen – maar 4/5 — Thierry Baudet (@thierrybaudet) November 27, 2021

“Kijk naar de geweldsverheerlijkende oprisping van Volt-Kamerlid Nilüfer Gündogan gisteravond. Ze bood vandaag haar welgemeende excuses aan – dat valt te prijzen – maar het zégt iets over de state of mind van steeds meer mensen in dit land. Weet je hoeveel doodsbedreigingen ik krijg, hoeveel bizarre agressie wij “ongevaccineerden” ervaren? Zie je dan niet hoe gevaarlijk dat is, Roderick? Begrijp je dan niet hoe het één tot het ánder leidt?”

het zégt iets over de state of mind van steeds meer mensen in dit land. Weet je hoeveel doodsbedreigingen ik krijg, hoeveel bizarre agressie wij “ongevaccineerden” ervaren? Zie je dan niet hoe gevaarlijk dat is, @RVeelo? Begrijp je dan niet hoe het één tot het ánder leidt? 5/5 — Thierry Baudet (@thierrybaudet) November 27, 2021

Zo is het. En laat mij heel duidelijk zijn: als je dit nu nóg niet ziet, dan wíl je het niet zien – en ben je eerder deel van het probleem dan van de oplossing.

Oh, en dan als kerst op de taart had Baudet ook nog wat te zeggen over het eigenlijke doel van de lockdowns en andersoortige fascistische maatregelen:

PLUS: dat de lockdown maatregelen helemaal niet helpen om besmetting tegen te gaan – sterker, dat de economie erdoor in elkaar stort (waardoor honderdduizenden levensjaren verloren gaan) en mensen thuis gaan zitten en ongezonder gaan leven (denk aan de zgn. “coronakilo’s”). 1/2 https://t.co/qDDc3zhqjh — Thierry Baudet (@thierrybaudet) November 27, 2021

Kortom: wij, de “ongevaccineerden”, de tegenstanders van deze bizarre maatschappelijke hysterie, hebben aan alle kanten gelijk. En we worden systematisch zwartgemaakt in de politiek, onze argumenten worden gecensureerd, we worden mikpunt van haat en spot. Disgusting, @RVeelo. 2/2 — Thierry Baudet (@thierrybaudet) November 27, 2021

Zo. Die mogen alle deugkneuzen in hun jeweetwelsteken.