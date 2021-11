Volt-dreigmeisje Nilüfer Gündogan kruipt door het stof na dreigpriktweet: ‘Ik neem mijn woorden terug’

Nilüfer Gündogan van Volt heeft haar excuses aangeboden voor de dreigende, intimiderende en eigenlijk gewoon stalinistische tweet die zij gisteravond online zette. Daarin vertelde ze FVD-leider Thierry Baudet dat ze hem persoonlijk dagelijks zou “spuiten” als er zoiets was als een vaccin “tegen fascisme.” Gezien de inhoud van de tweet was dat natuurlijk ronduit ironisch.

Blijkbaar is mevrouw op haar vingers getikt door haar kornuiten bij Volt. Want ja, het is daar natuurlijk een door Soros gesponsorde stalinistische eurobende, maar ze willen wel graag heel nétjes overkomen. En dus willen ze dit soort tweets het liefst niet voorbij zien komen. Niet al te vaak, in ieder geval.

Nilüfer zegt sorry

Het gevolg? Mevrouw Gündogan heeft publiekelijk excuses aangeboden voor haar fascistische haattweet. Het had, zegt ze, niet zo gemoeten. Corona raakt haar persoonlijk diep en daarom wordt ze soms wat emotioneel. Maar zo hard had ze het niet mogen verwoorden. Sorry. Excuus. Ik neem mijn woorden terug. Het spijt me.

Door persoonlijke ervaringen komt de coronacrisis bij mij soms erg hard binnen. Gister was zo’n dag en ben ik te ver gegaan in een tweet. Het politieke debat wil ik voeren op basis van feiten en argumenten. Ik neem mijn woorden terug en bied mijn excuses aan. — Nilüfer Gündoğan (@ngundogan77) November 27, 2021

“Door persoonlijke ervaringen komt de coronacrisis bij mij soms erg hard binnen,” aldus de Volt-drammer. “Gister was zo’n dag en ben ik te ver gegaan in een tweet. Het politieke debat wil ik voeren op basis van feiten en argumenten. Ik neem mijn woorden terug en bied mijn excuses aan.”

Thierry Baudet reageert: excuus siert haar, maar een zorgwekkende trend is zichtbaar

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet heeft daar vrij snel op gereageerd. “Ik zie dat Nilüfer Gündogan excuses heeft aangeboden voor deze ontoelaatbare dreigementen,” schrijft hij nadat hij al duidelijk had gemaakt aangifte te overwegen tegen de eurofiele staliniste. “Dat siert haar.”

“Maar,” gaat hij verder, “de trend is onmiskenbaar en uiterst gevaarlijk. Steeds openlijker wordt haat gezaaid, gescholden, gedemoniseerd tegen ongevaccineerden en andersdenkenden. Stop daarmee!”

Ik zie dat @ngundogan77 nu excuses heeft aangeboden voor deze ontoelaatbare dreigementen. Dat siert haar. Maar de trend is onmiskenbaar en uiterst gevaarlijk. Steeds openlijker wordt haat gezaaid, gescholden, gedemoniseerd tegen ongevaccineerden en andersdenkenden. Stop daarmee! https://t.co/j38YDUZaX9 — Thierry Baudet (@thierrybaudet) November 27, 2021

Natuurlijk klopt dat helemaal. En juist Volt – en ook Gündogan persoonlijk – gaan daarin voorop. Dit mens strooit continu met haatzaaiende opmerkingen en vreselijke eisen, en wil ook nog eens dat de overheid verder, verder, verder gaat in het afschaffen van onze grondrechten.

Haar walgelijke tweet aan het adres van Baudet was dan ook geen ‘verspreking’ van mevrouw of een ‘opwelling,’ maar een teken van wie en wat zij is: een uiterst gevaarlijke stalinist die vol haat zit.