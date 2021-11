Thierry Baudet overweegt aangifte tegen Volt-spuitdreiger Nilüfer Gündogan: ‘Bedreigend, agressief, en intimiderend!’

Thierry Baudet vindt het totaal onacceptabel dat Volt-stalinist Nilüfer Gündogan hem feitelijk met een “spuit tegen fascisme” bedreigde. Hij overweegt aangifte te doen, stelt de FVD-leider. En legt vervolgens ook nog eens uit dat haar opmerking sowieso belachelijk is omdat FVD zich juist verzet tegen fascisme. Anders dan Volt.

Eerder vandaag kwam Nilüfer Gündogan op bijzonder negatieve wijze in het nieuws omdat ze een werkelijk wanstaltige tweet de wereld in had gestuurd over Thierry Baudet. Want de tweet was ronduit stalinistisch van aard. Toen Baudet iets negatiefs schreef over de werking van de coronavaccins reageerde zij namelijk door te tweeten: “Tegen fascisme is nog geen prik uitgevonden. Helaas. Anders zou ik je dagelijks spuiten.”

Het was een bijzonder ranzige tweet. Maar het is wel tekenend voor wie en wat deze vrouw is. Als je haar ziet in debatten weet je meteen: dit mens wordt gedreven door een woede en haat die heel diep van binnen zitten.

Baudet: ‘Ik overweeg aangifte te doen tegen Gündogan

Maar voor een man als Baudet wordt dat onderhand natuurlijk toch een beetje ongemakkelijk. Hij werkt immers in hetzelfde gebouw als dit secreet. En gezien haar hatelijke tweet vraagt hij zich nu serieus af of hij zich daar wel goed bij kan voelen. Daarom overweegt hij aangifte tegen haar te doen.

Dat schrijft Baudet op Twitter.

Deze opmerking van @ngundogan77 van @VoltNederland is onparlementair en ongepast, bedreigend, agressief, geweld verheerlijkend en intimiderend. Ik overweeg serieus om aangifte te doen. Daarnaast slaat haar beschuldiging werkelijk helemaal nergens op. 1/2 https://t.co/5JFIlmwqpW — Thierry Baudet (@thierrybaudet) November 26, 2021

“Deze opmerking van Nilüfer Gündogan van Volt is onparlementair en ongepast, bedreigend, agressief, geweld verheerlijkend en intimiderend,” aldus Baudet volkomen terecht. “Ik overweeg serieus om aangifte te doen.”

Natuurlijk kun je hier niets tegen in brengen. Gündogan wordt gedreven door pure woede en haat, en dat zie je er nu uitkomen bij deze tweet. Ik kan me voorstellen dat je je daar als Baudet zijnde onderhand heel onprettig bij voelt.

Inhoudelijk is Gündogans tweet ook nog eens onzin

Natuurlijk grijpt Baudet de mogelijkheid vervolgens ook nog even aan om duidelijk te maken dat het onzin is wat Gündogan verkondigt. “Daarnaast slaat haar beschuldiging werkelijk helemaal nergens op,” aldus de FVD-leider.

“Wij strijden tegen de corona-repressie, de discriminatie en apartheid die nu – voor het eerst sinds einde WO2 – weer wordt ingevoerd. Vergelijking met WO2 dient dus om herhaling te VOORKOMEN; niet om voor herhaling te pleiten. Is dat nou echt zo moeilijk te begrijpen?”

Wij strijden tegen de corona-repressie, de discriminatie en apartheid die nu – voor het eerst sinds einde WO2 – weer wordt ingevoerd. Vergelijking met WO2 dient dus om herhaling te VOORKOMEN; niet om voor herhaling te pleiten. Is dat nou echt zo moeilijk te begrijpen? 2/2 — Thierry Baudet (@thierrybaudet) November 26, 2021

Antifascisten als Gündogan zijn de nieuwe fascisten

Nee, zo moeilijk is dat niet om te begrijpen. En daar zit hem nu juist de crux. Want wat je heel duidelijk ziet bij een vrouw als Gündogan, die zichzelf heel graag neerzet als “anti-fascist,” is dat de zogenaamde antifascisten van tegenwoordig juist fascistisch tot op het bot zijn. Sterker nog, hoe harder ze roepen dat ze een hekel aan fascisme hebben, etc., hoe fascistischer ze zélf vaak zijn.

Laat Baudet daarom maar aangifte doen en kijken wat er van komt. Nep-antifascisten als Gündogan moeten maar eens leren dat hun háát niet kan. Fluit ze terug, want als dat niet gebeurt vrees ik dat dit soort gestoorde gekken héél veel schade kunnen doen. Niet alleen aan de samenleving, maar zelfs aan individuele personen (als Baudet).