Marion Koopmans wil extra coronamaatregelen wegens besmettelijkere (maar minder dodelijke) omikronvariant

Omdat de omikronvariant besmettelijker is dan de deltavariant, denkt viroloog Marion Koopmans dat de huidige coronamaatregelen onvoldoende zijn. De vrouw is helemaal de weg kwijt. De omikronvariant is, op basis van de huidige kennis, een stuk minder dodelijk dan voorgaande varianten.

Kennelijk is alleen de mate van besmettelijkheid al voldoende om een viroloog als Koopmans in haar broek te doen schijten. Vaccinatiegraad doet er niet. Effectiviteit van de vaccins kan ook het raam uit. Huidige maatregelen zijn schijnbaar onvoldoende. En dat allemaal vanwege de omikronvariant, die naar het schijnt nog maar één dode heeft veroorzaakt in Groot-Brittannië.

Het zou kunnen zijn dat de omikronvariant voornamelijk rondgaat onder jonge mensen, waardoor er zo weinig patiënten met ernstige symptomen worden geregistreerd. Maar als dat het geval is, dan zouden de huidige coronamaatregelen prima zijn. Ouderen en zwakkeren zouden misschien wat beter op moeten letten, maar meer hoeft er echt niet te gebeuren.

En aan wat voor een maatregelen denkt zij überhaupt? Ze noemt volgens de NOS namelijk niets specifieks en zegt alleen maar ‘misschien meer maatregelen nodig!’ Hoeveel verder kan het demissionaire kabinet nu nog gaan? Heel het land compleet platleggen, vliegverkeer stoppen en stalen balken voor de deur van ieder huis? Inmiddels is het wel een keer mooi geweest.

Als die vaccins niet fatsoenlijk helpen, want daar is ze bang voor, dan houdt het wel een keer op. Geef de 60-plussers en iedereen die het wil een boosterprik, maar heel veel meer kun je daarna ook niet meer doen. Dan sloop je de economie en praktisch de hele samenleving. Ga eerst maar eens kijken of die omikronvariant echt zo erg is als men denkt, want de data spreekt dat op dit moment nog behóórlijk tegen.

En laten we ook niet vergeten dat dit gewoon voorkomen had kunnen worden. Demissionair minister Hugo de Jonge had een testplicht in kunnen voeren voor reizigers uit het buitenland. Dan hadden het RIVM en de GGD de verspreiding van het virus beter in beeld kunnen hebben en kon de schade worden beperkt. Is allemaal niet gebeurd en nu we er geen zicht op hebben wil zo’n Marion Koopmans ineens van het slechtste scenario uitgaan en nóg meer coronamaatregelen introduceren. Hou toch op. Als opa en oma doodgaan aan de omikronvariant dan is dat de schuld van het kabinet, want iedereen had de opkomst van een nieuwe variant kunnen zien aankomen. Dat is namelijk al een paar keer eerder gebeurd.