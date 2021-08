Corona BN’er Marion Koopmans pleit voor een “nieuw normaal”: ‘De vraag is, gaan we griepdoden niet meer accepteren?’

Viroloog Marion Koopmans is hartstikke blij met haar nieuwe rol als BN’er. Want jarenlang werkte ze (voor het grote publiek) ongemerkt hard aan allerlei virussen en dergelijke. Maar tegenwoordig is ze beroemd! Zelfs in het buitenland valt haar naam. Weliswaar in verband met een halfbakken onderzoek naar de herkomst van het nieuwe Chinese coronavirus, maar toch.

Nou, Koopmans vindt haar rol zó ontzettend leuk, dat ze er eigenlijk geen genoeg van kan krijgen. En dus oppert ze nu op Twitter dat we misschien maar toe moeten naar een nieuw normaal; een “normaal” waarin zelfs griepdoden niet meer geaccepteerd worden. Dit onder het motto dat de coronamaatregelen het aantal griepdoden erg beperkte. Ze werkten dus, tegen de griep. Dat vraagt om meer, meer, meer!

Het gaat eig over de fundamentele vraag: wat is het nieuwe normaal in onze samenleving die kwetsbaarder wordt voor uitbraken. Gaan we wintergolf griepdoden niet meer accepteren en gebruik maken van de observatie dat de covid maatregelen ook griep onderdrukken? Als voorbeeld https://t.co/ATB9JunkiL — Marion Koopmans (@MarionKoopmans) July 30, 2021

Met “de covidmaatregelen” bedoelt Koopmans natuurlijk de mondkapjes, de anderhalve meter afstand houden, maar misschien zelfs ook de lockdown in het algemeen; het verbieden van festivals, het online les geven, thuis werken. Want dát waren de maatregelen die van kracht waren tijdens de winter – dus tijdens het griepseizoen.

Doodeng natuurlijk. Want als we dat doen gaan we onszelf, onze kinderen, en onze economie jaarlijks enorm veel schade toebrengen. En dat allemaal omdat we weigeren te accepteren dat er virussen in de wereld zijn; virussen waarmee de mensheid sinds mensenheugenis aan het strijden is, en virussen die het over het algemeen moeten afleggen tegen ons natuurlijk immuunsysteem.

Weet je wat nou zo gek is? Wat Koopmans schrijft is precies wat Klaus Schwab ook al beschreef in zijn complotboek Covid-19: The Great Reset. Je weet wel, dat is dat schimmige Build Back Better-plan waar we het niet over mogen hebben omdat we anders “wappies” zijn. Maar ondanks dat we het er niet over mogen hebben, beschrijft Schwab eigenlijk precies… waar Koopmans nu halfbakken voor pleit in haar tweet. Thuis werken, digitaal “naar school,” afstand houden, zoveel mogelijk online shoppen, en ga zo maar door.

Weet je wat Koopmans en haar soortgenoten kunnen doen? Dit soort idiote voorstellen of “proefballonnetjes” op de plek steken waar de zon niet schijnt. Nee, we willen geen “nieuw normaal.” Virussen horen jammer genoeg bij het leven. Maar onze vrijheid gaan we niet prijsgeven, zeker niet voor de schijnveiligheid die Koopmans en haar soortgenoten ons bieden.