Filmpje! Thierry Baudet gaat de confrontatie aan met Build Back Better-debatvermijders in de Tweede Kamer

Vandaag probeerde Thierry Baudet zijn collega-Kamerleden ervan te overtuigen om nu eindelijk eens voor een debat over de grote Build Back Better-plannen van het World Economic Forum en de hele internationale elites te praten. Belangrijk, want zelfs het document dat in elkaar geflanst is door de G7 na hun top, heeft het over Build Back Better, genderwaanzin, klimaatbestrijding en ga zo maar door. Die BBB-plannen worden ons dus gewoon opgelegd.

Je zou denken dat het daarom belangrijk is om daar een debat over te voeren. Maar nee, bijna de hele Tweede Kamer stemde wéér tegen een debat over alleen deze materie. Alleen FVD zelf, Groep van Haga en de SGP waren ervoor te porren. Alle andere partijen – BBB en de PVV incluis – lieten weten er tegen te zijn.

Hun redenering? Er zou morgen al “een debat” over dit onderwerp gepland staan. Niet plenair, maar in een commissie. Daarbij doelen ze dan op de Raad Buitenlandse Zaken. Een debatje van 3 uur met de minister van Buitenlandse Zaken, en waarin een heel scala aan ander onderwerpen besproken wordt.

Het is dus grote flauwekul dat een Build Back Better-debat daar wel even gehouden wordt. Misschien dat ze het er een kwartiertje over kunnen hebben. Of een half uur. Maar dat is het dan. Dat is natuurlijk niet eens bijna afdoende. Deze agenda wordt ons opgelegd zonder dat we erover hebben kunnen stemmen. En trouwens, Baudet wil dat debat met de premier, niet met de minister van BuZa. Niet zo gek, want het gaat er niet om wat buitenlandse leiders in hun land doen, maar welke impact deze progressieve gekkigheid op Nederland heeft.

Ongelooflijk genoeg gingen Kamerleden helemaal los op Baudet omdat hij een groot plenair debat wil. “Op het gevaar af dat we weer als weigeraars in een filmpje van Forum komen – dat gebeurde vorige week ook, zeer kwalijk – steun ik ook nu het verzoek van de heer Baudet niet,” aldus BBB-leider Caroline van der Plas bijvoorbeeld. En ook Renske Leijten van de SP deed een duit in het zakje met persoonlijke aanvallen op Baudet. Dat moet dan blijkbaar als “argument” dienen in deze tijden.

Nou, dat filmpje kwam er inderdaad. Maar het was géén knip- en plakwerkje. Alles behalve. Het is een héél uitgebreide video waarin Baudet duidelijk maakt waarom er een plenair debat moet komen en niet een gesprekje in een achterafkamertje ergens (want ja, dat is het wel, hoe zeer die politici ook roepen dat dit echt niet zo is. Hou toch op. Gewone mensen volgen die commissievergaderingen totaal niet, en dat weten zij ook), dat eigenlijk over heel andere onderwerpen gaat, maar waar Baudet “dit ook even te berde mag brengen.”

Kijk maar!



Zo. Die mogen ze allemaal in hun zak steken. Want Baudet heeft honderd procent gelijk – hoe vervelend andere Kamerleden dat ook vinden. Dit debat moet er komen, en dat moet niet gebeuren bij een commissie met een minister van Buitenlandse Zaken, maar plenair. In een groot debat. Wij, Nederlandse burgers, hebben daar récht op.

Ik begrijp dat dit heel vermoeiend is voor de dames en heren politici, maar dat zij dan maar zo. Ze krijgen goddomme genoeg betaald voor dit werk.