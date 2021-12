RIVM vaart weer blind op steekproeven en rekenmodellen: ‘Omikronvariant nu dominant, meer onderzoek nodig’

Het RIVM maakte vandaag bekend dat op basis van onderzoek door drie Nederlandse laboratoria kan worden vastgesteld dat de omikronvariant nu dominant is in Nederland. Die labs onderzoeken niet alle positieve PCR-testen in Nederland, maar op basis van hun gegevens kan wel een berekening worden gemaakt voor heel Nederland, meent het RIVM.

Het RIVM concludeert op basis van een steekproef dat de omikronvariant dominant is. En er valt nogal wat aan te merken op de steekproef van dit onderzoek, want terwijl de omikronvariant schijnbaar rond raast heeft het kabinet gekozen voor een zelftestadvies. Het RIVM baseert zijn conclusie dus alleen op PCR-testen die bij die drie laboratoria zijn onderzocht.

Verder doet het RIVM schijnbaar totaal geen moeite om zelf te onderzoeken hoe ziekmakend de omikronvariant nou eigenlijk is. Zo weten we niet of degene die een PCR-test met de omikronvariant heeft gedoneerd zelf gevaccineerd is of een coronavirus al heeft gehad. Denemarken en het Verenigd Koninkrijk doen wél dat soort onderzoek, dus we zijn compleet overgeleverd aan de data die zij verzamelen.

Wel weten we dat jongere leeftijdsgroepen nu het vaakst positief worden getest en dat dit nauwelijks leidt tot een ziekenhuisopname. Het RIVM blijft er echter van overtuigd dat de besmettingsaantallen en ziekenhuisopnames weer gaan toenemen, ondanks de lockdown. Maar eigenlijk kan dat alleen maar gebeuren als ouderen en zwakkeren in contact komen met besmette mensen.

Inmiddels lijkt het een bekende en doortrapte strategie van het RIVM en het kabinet te zijn. Het RIVM en het kabinet laten de feiten en data bewust schimmig en doen vooral niet zelf onderzoek naar de omikronvariant. Stukjes informatie worden in rekenmodellen gestopt, waarvan niemand ooit de parameters te zien krijgt, en vervolgens worden er conclusies getrokken die totaal losgezongen zijn van de realiteit. Altijd als er een beslissing zou moeten worden genomen dan is er meer onderzoek nodig, tenzij er een beslissing kan worden genomen die het kabinet goed uitkomt. Dan stellen ze de rekenmodelletjes een beetje bij of hebben ze ineens ‘nieuwe wetenschappelijke inzichten’, ook al doet de rest van de wereld iets heel anders.