Britse gezondheidsdienst concludeert: ‘Omikronvariant lijkt vooralsnog behóórlijk mee te vallen’

Volgens de Britse gezondheidsdienst UKHSA, hun RIVM, lijkt het er vooralsnog op dat de omikronvariant een behoorlijk stuk milder is dan voorgaande coronavarianten. Ook het Imperial College in Londen kwam met bemoedigende data, zo beweren ze dat patiënten met omikron 20 tot 25 procent minder vaak naar het ziekenhuis hoeven dan patiënten met de deltavariant. De kans om langer dan een dag in het ziekenhuis te moeten verblijven, ligt 40 tot 45 procent lager.

Wie besmet raakt met de omikronvariant heeft volgens UKHSA 50 tot 70 procent minder kans op ziekenhuisopname, vergeleken met een besmetting met de deltavariant. Natuurlijk benadrukt de UKHSA dat het hier gaat om voorlopige onderzoeksresultaten, meldt De Telegraaf. Maar je mag toch aannemen dat men dit soort conclusies niet zomaar de wereld in slingert, vooral omdat alle ogen erop gericht zijn.

Het vervelende is echter dat geen enkel onderzoeksresultaat van een gezondheidsdienst over de omikronvariant een wijziging in het Nederlandse coronabeleid zal opleveren. Men is er als de dood voor dat zelfs een minder ziekmakende coronavariant de zorg alsnog in een mum van tijd zou kunnen overbelasten. Wat de wetenschap de komende weken ook zegt, er moet en zal eerst geboosterd worden. Binnen 5 tot 10 dagen na de booster zou de gevaccineerde weer voldoende antistoffen moeten hebben om zo goed mogelijk beschermd te zijn tegen de omikronvariant. En pas als die boostercampagne voorbij is (wat nog wel even kan duren), dán pas kan er waarschijnlijk weer over versoepelingen worden gepraat.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Dat past natuurlijk ook weer perfect in het narratief dat Rutte, De Jonge en Van Dissel voor zichzelf hebben uitgerold. Die zijn er als de dood voor dat hen straks verweten wordt dat ze wéér te vroeg alle coronamaatregelen hebben versoepeld. Reken er dus maar op dat men pas na wil gaan denken over versoepelen als de allerlaatste boosterprik is gezet en andere landen ook weer van het slot gaan. Tot die tijd blijft de lockdown van kracht en heeft de wetenschap gewoon het nakijken.