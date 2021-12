Kuipers geeft impliciet toe: Lockdown vooral handig om meer tijd voor boostercampagne te krijgen

Voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) zegt dat de gevreesde druk op de ziekenhuizen door omikron later komt en minder heftig wordt. “Daarmee koop je tijd en druk je de bezetting voor nu naar beneden”, aldus Kuipers. De lockdown is dus eigenlijk vooral een ‘zegen’ omdat het tijd rekt voor de falende boostercampagne van Hugo de Jonge.



Volgens het LNAZ en het RIVM zijn er ontzettend veel onzekerheden in de prognoses die zij stellen. Men weet niet hoeveel positieve coronatesten in Nederland nu het gevolg zijn van omikron. Het effect van de maatregelen is ook nog altijd onduidelijk. Het is nog steeds niet bekend hoe ziekmakend de omikronvariant is en wat precies het effect van de huidige vaccins op die variant zal zijn. Laat staan dat men kan bepalen of de boostercampagne voldoende zal zijn om de druk op de zorg laag te houden.

Het is dus één grote goochelshow van aannames, verwachtingen, prognoses en modellen. Men hoopt dat de omikronvariant meevalt. Men hoopt dat de huidige vaccins en coronamaatregelen voldoende zullen werken. En men hoopt dat de boostercampagne een uitweg zal zijn. Toch gaat het Outbreak Management Team uit van zo’n 2000 à 3000 coronapatiënten op de intensive care in februari 2022, meldt de NOS. Compleet nattevingerwerk!

De enige reden dat we nu in een harde lockdown zitten is om de trage start van de boostercampagne te compenseren. Even iedereen pas op de plaats laten maken zodat Hugo de Jonge zijn eigen gecreëerde zooitje op kan ruimen. Meer is het niet.

Volgens een Nederlandse arts in Zuid-Afrika is de omikronvariant ‘heel duidelijk minder ziekmakend’ en noemt de omikronvariant zelfs een mogelijke zegen, meldt het AD. In Zuid-Afrika, waar de populatie gemiddeld een stuk jonger is, stelt die omikronvariant dus bar weinig voor. Natuurlijk wil dat niet zeggen dat het voor ouderen niet gevaarlijk is, vooral als de vaccins minder goed werken. Het kabinet had wat dat betreft beter kunnen kiezen voor een lockdown van de verpleeghuizen, fatsoenlijke beschermingsmiddelen en een testplicht voor personeel. Opa’s en oma’s, die sowieso al voorzichtig zijn, hadden dan de booster kunnen krijgen en thuis af kunnen wachten tot de bescherming weer op peil is, terwijl de rest van de samenleving gewoon door kon gaan. Eigenlijk had dit vanaf begin af aan de strategie moeten zijn en zeker vanaf het moment dat de vaccins beschikbaar waren.