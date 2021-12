Wat een daadkracht! Na trage start gaat Hugo de Jonge de versnelde boostercampagne nóg sneller versnellen

Onze demissionaire zorgminister is nog in de veronderstelling dat we de snel oprukkende omikronvariant, die al een paar weken in Nederland is, voor kunnen blijven. Om die reden gaat Hugo de Jonge de boostercampagne, die al eens is versneld omdat die door hemzelf te traag op gang kwam, nóg meer versnellen. Wát een daadkracht!

Een slordige twee maanden nadat andere Europese landen begonnen waren met de boostercampagne, trapte Nederland onder leiding van Hugo de Jonge zijn eigen boostercampagne af. Er moest alleen nog wel prikpersoneel gevonden worden. En de GGD’s moesten nog in staat van paraatheid worden gebracht. En het advies van de Gezondheidsraad moest nog formeel worden overgenomen. En een paar reizigers moesten nog uit vrije wil getest worden op de omikronvariant. En er moest nog even gediscussieerd worden over of het wel echt nodig is om reizigers vanuit het buitenland verplicht te testen. Gevolgd door een discussie over de effectiviteit van de coronavaccins tegen de omikronvariant.

Midden in die storm van besluiteloosheid besloot Hugo de Jonge, na felle kritiek vanuit de Tweede Kamer, om dan toch maar sneller te gaan boosteren. Hij toverde wat cijfers uit de hoed en stelde zonder blikken of blozen dat er vóór de jaarwisseling maar liefst drie miljoen prikken zouden worden gezet. Wat een versnelling. Maar, nu blijkt, toch niet snel genoeg! Want de omikronvariant rukt op, iets wat natuurlijk helemaal niemand had kunnen zien aankomen, dus gaan we nu ineens in de vijfde versnelling boosteren, meldt het AD. Alle 60-minners kunnen mogelijk al voor de jaarwisseling een boosterprik krijgen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Vragen over waarom dat überhaupt niet direct eerder kon, laten we even links liggen. Door de eigen fout nu recht te willen zetten straalt het demissionaire kabinet daadkracht uit. En door de huidige coronamaatregelen tot na de jaarwisseling in stand te houden, kan men straks mooi blijven volhouden dat de boosterprik enorm veel heeft uitgehaald. Dan kunnen we het daarna weer gaan hebben over de nieuwe vaccins speciaal tegen de omikronvariant, want Pfizer en Moderna moeten wel rond kunnen blijven komen.